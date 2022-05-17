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Mobil bankacılık dolandırıcıları 3 ayda Türkiye genelinden 10 milyonluk vurgun yaptı Mobil bankacılık dolandırıcısı 9 şüpheliye 4 ilde eş zamanlı operasyon Telefon üzerinden kendilerini bankacı olarak tanıtan 7 şahıs tutuklandı

İHA

Mobil bankacılık dolandırıcıları 3 ayda Türkiye genelinden 10 milyonluk vurgun yaptı Mobil bankacılık dolandırıcısı 9 şüpheliye 4 ilde eş zamanlı operasyon Telefon üzerinden kendilerini bankacı olarak tanıtan 7 şahıs tutuklandı

– Türkiye genelinde vatandaşların banka kartları numarasını kopyalayan şüpheliler, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtarak elde ettikleri suç gelirini gizlemek için yurt dışı kripto para borsalarına ve İstanbul ile Gaziantep’te bulunan kuyumcu firmalarından altın alımı yaparak, 3 ay içerisinde 10 milyon TL'lik vurgun yapan 9 şüpheliye 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda görevliler tarafından “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık” olayı ile ilgili operasyon düzenlendi. İnternet üzerinden zararlı yazılım üzerinden telefonlarda kullanılan mobil bankacılık işlemlerine erişim sağlayan şüpheliler banka kart numaralarını kopyalama yöntemi (CLI Manipülasyonu) olarak tabir edilen sistem ile kopya numaralardan mağdur vatandaşlara telefon ile ulaştığı tespit edildi. Kendilerini bankacı olarak tanıtan ve güvenlerini kazandıktan sonra mağdurlara ait banka SMS şifrelerini temin ettikleri anlaşıldı. Ardından bu şifreler ile şüpheliler kendi telefonlarına kurdukları mobil bankacılık uygulamalarıyla mağdurlara ait banka hesaplarından elde ettikleri suç gelirlerini şüpheliler başka hesaplara aktardıkları ortaya çıktı.

Türkiye genelinde 3 aylık dönem içerisinde yaklaşık 10 milyon TL dolandırdılar
Şüpheliler mağdurlardan elde ettikleri suç gelirini gizlemek ve tespitini önlemek maksadıyla hemen bir kısmını yurt dışı kripto para borsalarına, kalan kısmını ise İstanbul ve Gaziantep’te bulunan değişik kuyumcu firmalarından altın alımı yaptıkları, bu yöntemle Türkiye genelinde sadece 3 aylık dönem içerisinde yaklaşık 10 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

İstanbul, Mersin, Konya ve Muğla’da eş zamanlı operasyon: 7 kişi tutuklandı
Görevliler tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Mersin, Konya ve Muğla illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde 9 şüpheli yakalandı. Dosyada 2 şahsın benzer suçlardan cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi. Görevliler tarafından yapılan aramalarda, olaylarda kullanılan başta banka kartları, cep telefonları, sim kartlar ve bilgisayarlar ele geçirildi. “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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