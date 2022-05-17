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Korsan yazılımla 3 ayda 10 milyon liralık vurguna 7 tutuklama

DHA

Korsan yazılımla 3 ayda 10 milyon liralık vurguna 7 tutuklama


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, vatandaşların cep telefonlarına korsan yazılım göndererek mobil bankacılık bilgilerini ele geçirip,
10 milyon liralık vurgun yapan organize suç örgütü üyesi 7 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye genelinde 'bilişim sistemlerini kullanarak' hırsızlık suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin, vatandaşların cep telefonlarına korsan yazılım göndererek mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdiği, vatandaşları telefonla arayıp, kendilerini bankadan aradıklarını belirtip, güven kazandıktan sonra şifreleri alıp, banka hesaplarından başka banka hesaplarına paraları transfer ettiklerini belirledi. Şüphelilerin bu yöntemle 3 ayda Türkiye genelinde çok sayıda vatandaştan 10 milyon lira vurgun yaptıkları saptandı. Polis, şüphelilere yönelik Denizli merkezli İstanbul, Mersin, Konya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınıp, Denizli'ye getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Baran Yasin Öztürk, Harun Dikpınar, Recep Aydın, Uğur Özdemir, Yakup Atmaz, Ali Köse ve Mustafa Özteke tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-05-17 17:18:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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