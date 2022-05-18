KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÇİFTİN ARDINDAN OĞULLARI DA ÖLDÜRamazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, bu sabah meydana gelen kazada park halindeki TIR'a arkadan çarparak hayatlarını kaybeden otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten (28) ile yanındaki eşi Yasemin Erten'in (25) ardından yaralı olarak kurtulan çiftin oğulları 6 yaşındaki Osman Erten de tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin Erten, eşi Yasemin Erten ve oğulları Osman Erten, yarın Çivril ilçesinde toprağa verilecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-05-18 02:14:10
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