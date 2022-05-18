Emniyet kemerinin önemini simülasyon aracıyla anlatıldı

Denizli’nin Tavas ilçesinde jandarma tarafından emniyet kemeri simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim verildi. Araca binen öğrenciler, emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu anladıklarını ifade ettiler.



Jandarma Genel Komutanlığı’nın emniyet kemeri simülasyon aracı, “Bi Hareketine Bakar Hayat” projesi çerçevesinde Denizli’nin Tavas ilçe meydanına getirildi. Araçta sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar hem öğrencilere hem de vatandaşlara uygulamalı eğitim verildi. Trafik kazalarında emniyet kemerinin önemini anlatmak için yapılan etkinlikte araca binen öğrenciler, emniyet kemerini önemini anladıklarını, bundan sonra hep emniyet kemeri takacaklarını söylediler. Vatandaşlar ve öğrenciler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Araca binen öğrencilerden Ömer Kaan Kürklü, yaptığı açıklamada “Denizli İl Jandarma Komutanlığına çok teşekkür ederiz emniyet kemeri takmasaydım büyük ihtimalle kafa üstü düşerdim. Emniyet kemeri olmasaydı cidden ağır bir kaza geçirebilirdim. Emniyet kemeri çok önemli, herkesin takmasını öneriyorum. Kemerin önemini de çevreme detaylı olarak anlatacağım” şeklinde konuştu.

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