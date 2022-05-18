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Başsavcı Bölükbaşı ve Rektör Kutluhan’dan geleceğin hukukçularına önemli tavsiyeler

İHA

Başsavcı Bölükbaşı ve Rektör Kutluhan’dan geleceğin hukukçularına önemli tavsiyeler

– Pamukkale Üniversitesi PAÜ Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği Kariyer Günlerinde gençlerle bir araya gelen Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yapıkları konuşmalarda öğrencilere meslek hayatlarına yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

PAÜ Hukuk Fakültesi, meslek hayatına atılarak kariyerlerini şekillendirecek öğrencilerine yönelik kariyer günleri etkinliği düzenledi. Üç gün sürecek kariyer günlerinde öğrenciler, alanlarında uzman hukukçularla bir araya gelecek. Meslek hayatına yönelik merak ettikleri soruları, meslek büyüklerine yöneltecek olan geleceğin hukukçuları aynı zamanda kariyerlerine yön verecek.

PAÜ Hukuk Fakültesi Kariyer Günleri’nin açılış töreni İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) A Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışa, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, PAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci Karkın, öğretim üyeleri, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci Karkın’ın açılış konuşması ile devam etti. Öğrenciler kariyerlerini şekillendirirken onların ufuklarında farklı bir pencere açmak üzere bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Prof. Dr. Naci Karkın, mezuniyet öncesi öğrencilerin akıllarındaki soruları ve endişelerini gidermek için mesleğin deneyimli isimleri ile Hukuk Fakültesi öğrencilerini buluşturmak istediklerini dile getirdi. Prof. Dr. Karkın, Kariyer Günleri’nin düzenlenmesinde emeği geçenler ve konuşmacılar ile açılış törenine katılan Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar’a teşekkürlerini iletti.

“Empati duygunuzu asla kaybetmeyin”
Törende konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yirmi paydaş üniversitenin katılımı ile gerçekleştirilen Ege Kariyer Fuarı’na 4 binin üzerinde öğrenci ile katıldıklarını hatırlatırken, yirmi bir Denizlili firmanın da orada yer aldığını, bu durumun kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Ege Kariyer Fuarı 2023’ün Denizli ve PAÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenmesi için gerekli resmi başvuruyu Cumhurbaşkanlığı’na geçen hafta yaptıklarını söyledi. Tıp alanında olduğu gibi hukuk alanında da güler yüzlü olmanın ve karşıdaki insan ile empati yapabilmenin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, PAÜ Tıp Fakültesi’nde uyguladıkları eğitim modelinde, Tıp Fakültesi birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin, ‘Doktor Olmadan Önce Hasta Yakını Ol’ projesi ile öğrencilerin önce hasta yakını olduğunu ve böylece teşhis ve tedavi sürecinde hastaların yanlarında olarak, onların ruh halini anlamaya çalıştıklarını belirtti. Hastaya, güler yüzlü yaklaşmayı ihmal etmeyen doktorlar yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, geleceğin hukukçularına, meslek hayatlarında empati duygusunu kaybetmemeleri tavsiyesinde bulundu. Bu etkinliğin, öğrencilerin kariyerlerinde dönüm noktası olabilecek bir kariyer günleri etkinliği olmasını temenni etti.

“Bir savcı kalplere dokunabildiği gibi yeri geldiğinde de soğuk yüzünü gösterebilmelidir”
Açılış töreninin son konuşmasını Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı gerçekleştirdi. Bu etkinlikte öğrencilerin konuk hakim ve savcılardan çok şeyler öğreneceğine olan inancını paylaşan Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, meslek hayatından edindiği tecrübe uyarınca hâkim ya da savcının, karşısına gelen insanı anlaması gerektiğine dikkat çekti. Kendini baskı altında hisseden bir kişinin, kendini doğru ifade edebilmesi noktasında hâkim ve savcıların da o kişiyi anlamaya gayret göstermesi gerektiğini söyleyen Başsavcı Bölükbaşı, toplumda, savcı suçlar gibi bir algı olduğunu, ancak savcının mağdurun haklarını gözettiği gibi şüphelinin de haklarını gözetmesi gerektiğini dile getirdi. Bir savcının kalplere dokunabildiği gibi, yeri geldiğinde soğuk yüzünü de göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, program TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Bahadır Yeşilırmak ve TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Muaz Ayhan Işık’ın söyleşisi ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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