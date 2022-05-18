DENİB 15 ülkeden 65 kişilik heyet için HOMETEX’de alım etkinliği düzenledi DENİB Başkanı Memişoğlu; “Türkiye’nin ev tekstili ihracatının yarısı Denizli’den yapılıyor”

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üyesi 90 firmanın yer aldığı ve dünyanın önemli sektör buluşmalarından birisi olan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, İstanbul’da başladı. DENİB, fuara damga vuran Denizli firmaları için 15 ülke heyetlerinin yer aldığı alım etkinliği düzenledi.



DENİB’in 15 ülkeden 65 kişilik heyet için alım etkinliği düzenlediği fuarın açılış törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TİM Başkanı İsmail Gülle ile birçok STK temsilcisi katılım sağladı.



Denizli'nin de güçlü bir şekilde temsil edildiği açılış töreninde konuşan Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “2020 yılının ilk aylarından itibaren ertelenmeye ve iptal edilmeye başlayan fuarlar artık yeniden fiziksel olarak başlıyor. HOMATEX 26. Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı da pandemi döneminin ardından kapılarını açıyor. Denizli İhracatçılar Birliği olarak, uzun bir sürenin ardından fuara katılmanın heyecanını yaşıyoruz. Denizli binlerce yıldır ticaretin önemli bir noktası konumunda. Aynı zamanda ilk ihracatını da tekstil sektöründen gerçekleştiren, ihracatçı olmanın sorumluluğunu adeta genlerinde taşıyan bir kent. HOMATEFuarı’nda Denizli’nin bir kez daha çok güçlü bir şekilde temsil edildiğini söyleyebiliriz. 90 üye firmamız fuarda yer alıyor. Üye firmalarımız sektörde yaşanan gelişmeleri her zaman olduğu gibi son dönemde de yakından takip ediyor. Hometex Fuarı’nda katılımcı firmalarımızın uluslararası satın alımcılar tarafından yakından takip edileceğini göreceğiz. Böylelikle sektöre bir kez daha yön verecek katılımcılarımızın koleksiyonları yakından incelenecek” dedi.



“Ülkemizin ev tekstili ihracatının yarısı Denizli’den yapılıyor

Ev tekstilin marka şehri Denizli’nin fuarda güçlü bir şekilde temsil edildiğine dikkat çeken Memişoğlu, “2022 yılında 183 ülkeye, 3 bine yakın ürün grubunda 4,6 milyar dolarlık ihracat yapan ilimizde en önemli sektör ev tekstili olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizin 3 milyar doları aşan ev tekstili ihracatının yarısı Denizli’den gerçekleştiriliyor. Alt grup bazında incelediğimizde ise; ülkemizin toplam havlu ihracatının yüzde 75’i, toplam bornoz ihracatının yüzde 67’si ve toplam nevresim ihracatının yüzde 55’i Denizli’den yapılıyor. Bu veriler, Denizli’nin ev tekstili sektöründeki gücünün önemli bir göstergesi. Üye firmalarımızın, tıpkı daha önceki yıllardaki gibi bu sene de yakından izleneceğine ve HOMETEX’e damga vuracağına eminiz. Fuarda DENİB olarak aynı zamanda sektörel alım heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz. 15 ülkeden 65 alıcının davet edildiği organizasyonda, ihracatçılarımız ithalatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri yaptı. Şu anda da gelen heyet ihracatçı firmalarımızı ziyaret ediyor. Öte yandan, DENİB Design 1. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması’nın birincilik kazanan tasarımlarının da sergilendiği stant alanımızda misafirlerimizi ağırlıyoruz



Sözlerimi noktalarken, HOMETEX26. Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı’nın tüm katılımcılar için çok başarılı geçmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.





HOMTEX Ev Tekstili Fuarı, 21 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek.

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