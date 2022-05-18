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Vakıflara yardım için gelenlere öncelikle iş imkanı sunulacak DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan: “İnsanımızı yardıma muhtaç olmaktan kurtarmalıyız”

İHA

Vakıflara yardım için gelenlere öncelikle iş imkanı sunulacak DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan: “İnsanımızı yardıma muhtaç olmaktan kurtarmalıyız”

Denizli Ticaret Odası (DTO), Pamukkale Kaymakamlığı ile kaymakamlığa sosyal yardım için müracaat eden 1855 yaş arasında iş gücüne katılabilecek bireylerin istihdamının sağlanmasına yönelik önemli bir girişim başlattı. Protokolün herkes için hayırlı olmasını temenni eden DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Yardıma muhtaç işsizlerimiz ile işverenlerimiz arasında köprü olacak, işe alınmaları için destek olacağız” diye konuştu.

Denizli Ticaret Odası (DTO), Pamukkale Kaymakamlığı ile kaymakamlığa sosyal yardım için müracaat eden 1855 yaş arasında iş gücüne katılabilecek bireylerin istihdamının sağlanmasına yönelik önemli bir girişim başlattı. Artık, yardım için gelenler çalışabilecek durumdalarsa öncelikle Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün danışmanları tarafından işe yönlendirilecek. Aynı zamanda yardım isteyen işsizlerden iş başvurusuna gidecek veya işe giriş evraklarını yaptıramayacak kadar ekonomik gücü bulunmayanlar desteklenecek.

Protokolün herkes için hayırlı olmasını temenni eden DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Bundan sonra yardım için gelen vatandaşımız, ilk olarak iş uzmanıyla bir işe yerleştirilmesiyle ilgili görüştürülecek ve özendirilerek çeşitli sektörlerdeki eleman arayan işletmelerimize yönlendirilecek. Biz de Halk Eğitim Merkezi tarafından açılacak kurslarda vasıflı hale getirilecek yardıma muhtaç işsizlerimiz ile işverenlerimiz arasında köprü olacak, işe alınmaları için destek olacağız” dedi. DTO’nun Bayramyeri’ndeki hizmet binasında bir araya gelen Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile Denizli İl Müdürü Fatih Işık, Pamukkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Ceylan ve Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abidin Mutlubaş, Pamukkale İlçesi’nde ikamet eden yardıma muhtaç bireylerin desteklenmesini kapsayan Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin İş Birliği Protokolü'nü imzaladı.

İstihdam edilebilecek durumdaki yardıma muhtaç vatandaş, isterse meslek edinip iş gücüne katılacak
Bu protokole göre, Pamukkale Kaymakamlığı’ndan sosyal yardım isteyenlerden istenilen şartlara haiz olanlar, bütünleşik sistem üzerinden işçi kurumu iş ve eleman bulma sistemine kaydedilecek. Vakıf tarafından bildirilen kişilerle görüşülerek çalışma alanlarına göre tasnif edilecek ve gerekirse meslek sahibi olmaları için dönem dönem kurslar açılarak nitelikli bireyler haline getirilecekler. Vasıflı olanları ise, yeni eleman arayan ilgili bir işletmeye yönlendirilecek. Bu sırada iş uzmanı ile DTO, işverenler ile arasında köprü kurarak işe alınmalarının sağlanması yönünde çalışma yürütecek. Ayrıca, açılan mesleki eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin iletişim mesleki yeterlilik bilgilerini üyeleri ile paylaşarak tam zamanlı işe yerleştirilmeleri konusunda istihdam edilmeleri yönünde çalışacak. Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ise bitiminde sınavların olacağı mesleki kurslar düzenleyerek, işsizlerin meslek ve kurs belgesi edinmeleri yönünde destek olacak.

“İnsanımızı yardıma muhtaç olmaktan kurtarmalıyız”
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, ihtiyaç sahibine sorgusuz sualsiz maddi yardım etmektense öncelikle bir nevi balık tutmayı öğretip çalışıp kazanmaya teşvik edeceklerini, bu sayede vatandaşın gelir elde ederek sosyoekonomik düzeyini de yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Erdoğan, “Pamukkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile, Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin İş Birliği Protokolü'müzü odamızda imzaladık. Sosyal yardımların karşılıksız ve sürekli olmasının ortaya çıkarabileceği bağımlılık psikolojisinin yok edilmesi, yardımlardan faydalanmak isteyenlerin üretkenlik, verimlilik ve girişimcilik gibi olumlu duygularının geliştirilmesi amacıyla, ortak bir çalışma yürüteceğiz. Bundan sonra yardım için gelen vatandaşımız, ilk olarak iş uzmanıyla bir işe yerleştirilmesiyle ilgili görüştürülecek ve özendirilerek çeşitli sektörlerdeki eleman arayan işletmelerimize yönlendirilecek. Önemli bir ilke imza attığımız inanıyorum; örnek olmasını diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“Erdoğan’a bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum”
Başta DTO Başkanı Uğur Erdoğan olmak üzere protokolün paydaşlarına hassasiyetleri ve katkılarından dolayı teşekkür eden Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise “Sosyal yardım müracaatında bulunan 1855 yaş arasında çalışma gücüne sahip bireylerin istihdamının sağlanmasını ve Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işe yönlendirilen işsizlerden iş başvurusuna gidecek veya işe giriş evraklarını yaptıramayacak kadar ekonomik gücü olmayan Pamukkale İlçemizde ikamet eden vatandaşımızın desteklenmesine yönelik önemli bir güç birliği oluşturduk. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’a bu konudaki desteklerinden ve kamu kurumlarımızla her fırsatta iş birliğine giderek sosyal projelerimize katkı sağlamalarından dolayı teşekkür ediyorum. İşverenlerimizin de aynı hassasiyeti göstereceğine ve daha fazla insanımızı iş sahibi yaparak el birliğiyle yardımcı olacağımıza inanıyorum. Kurumlarımız da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. İş gücüne katılan her birey hem toplumumuzu hem de ülkemizi daha güçlü kılacaktır. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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