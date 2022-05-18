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19 Mayıs, 103. yılında Denizli’de coşkuyla kutlanacak

İHA

19 Mayıs, 103. yılında Denizli’de coşkuyla kutlanacak

Denizli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama programı yarın sabah saatlerinde çelenk sunumu ile başlayacak. Ardından bando eşliğinde kortej ve 15 Temmuz Şehitler Meydanında gerçekleşecek programla kutlamalar devam edecek.

Bu yıl 103. yıldönümü kutlanacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Denizli Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda kutlanacak. 19 Mayıs Perşembe günü saat 09.30’da yapılacak resmi kutlamada Valilik önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak. Valilik önünde saat 09.40 da başlayacak kortejde Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde protokol, gençler, sporcular ve vatandaşlarında katılacağı yürüyüş 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar yapılacak. Yürüyüşte 103 metre uzunluğunda hazırlanan Türk Bayrağını tüm sporcular birlikte taşıyacak. Kutlamaların devamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, gençlerin okuyacağı şiirler ve halk oyunları ile sporcuların gösterileri olacak.

İlman, 19 mayıs kutlamalarına davet etti
Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bu yıl 103. yıldönümü kutlanacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının coşku ve heyecanını yürekten hissettiklerini belirtti. İlman; Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'da milli duygularla attığı ilk adımın, Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasında ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adım olduğunu söyledi. Gençlere armağan edilen bu bayramı ve gurur duyacağımız daha nice zaferleri bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarih sayfalarına sığdıramayacağımız şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla andıklarını belirten İlman, Valilik Önü ve 15 Temmuz Şehitler Meydanında yapılacak kutlamalara tüm Denizli halkını davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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