Pamukkale Belediyesi’nin Kızılay’a desteği sürüyor

Pamukkale Belediyesi, Türk Kızılay’ının kan bağışı kampanyalarına desteğini sürdürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak, tüm çalışanlarımızla birlikte Kızılay’ımıza desteğimizi her zaman olduğu gibi sürdürüyoruz” dedi.



Türk Kızılay’ının ‘Sensiz Olmaz’ sloganıyla yürüttüğü ülke genelindeki kan bağışı kampanyasına Pamukkale Belediyesi çalışanları kan bağışında bulunarak destek verdi. Kızılay Kan Bağışı tırı, Pamukkale Belediyesi’nin YSE’deki ana hizmet binasında açıldı. Belediye çalışanları da gün içerisinde mesailerini aksatmadan gönüllülük esasıyla kan bağışında bulundular. Pamukkale Belediye personeli, Belediye Başkanı Avni Örki’nin Kızılay’a her zaman destek vermesinden dolayı mutlu olduklarını ederek, işlerini aksatmadan gönüllü olarak kan bağışında bulunmanın huzurunu yaşadıklarını söylediler. Ayrıca kan bağışında bulunan çalışanlar, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye Kızılay’a verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.



"Kızılay destek vermekten mutluyuz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kan bağışının gerçekten önemli olduğunu ifade ederek, “Pamukkale Belediyesi olarak Türk Kızılay’ına desteğimiz her zaman sürecektir. Belediye çalışanlarımız kan bağışı tırının YSE’deki ana hizmet binamızda olmasından da oldukça memnun. İşlerini aksatmadan gönüllülük esasına göre kolaylıkla kan bağışında bulunabiliyorlar. Çalışanlarımızın ilgisi oldukça güzel. Bazen belediyemize gelen vatandaşlarımızdan da kan bağışında bulunan oluyor. Kan bağışını gerçekten önemsemek gerekiyor. Sonuçta bir canın kurtulmasına destek olunuyor. İnsanlık vazifelerimizden biri diye düşünüyorum. Hayat kurtarmaya yardımcı oluyoruz. Bu düşüncelerle herkesi sağlıkları elverdikçe kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.

