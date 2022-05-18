Bir aile böyle yok oldu Anne baba ve 5 yaşındaki çocuklarının öldüğü kaza kameralara yansıdı 3 kişilik aileyi taşıyan otomobil, park halindeki tıra ok gibi saplandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde anne baba ve 5 yaşındaki oğullarının hayatını kaybettiği fezi kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Denizli Çivril karayolu Kudret Çalık Bulvarında dün sabah saatlerinde meydana gelen trafk kazasında; Hüseyin Erten (28) yönetimindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 15 SE 473 plakalı tura arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın altına girerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten ile hemşire eşi Yasemin Erten’in (25) hayatını kaybettiğini kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan çiftin 5 yaşındaki oğulları Osman Erten, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Erten çifti ile oğulları Osman'ın cenazeleri, Çivril ilçesine bağlı Düzbel Mahallesi'nde son yolculuklarına yan yana uğurlandı.



Sürücü Hüseyin Erten, eşi Yasemin Erten ve oğulları Osman Erten'in öldüğü feci kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir ailenin yok olduğu kazaya ait görüntülerde, Hüseyin Erten'in kullandığı otomobilin süratli bir şekilde park halindeki tıra arkadan çarptığı, ok gibi saplanan aracın hurdaya döndüğü anlar yer aldı.



Öte yandan, kazayla ilgili olarak gözaltına alınan tır şoförü Adil A., ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Lastiği patladığı için aracını yol kenarına park etmek zorunda kaldığını öne süren Adil A., “Trafik güvenliğini tehlikeye atarak, birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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