Denizlispor'da Mesut Bakkal'dan değerlendirme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor'da Mesut Bakkal'dan değerlendirme

DHA

Denizlispor'da Mesut Bakkal'dan değerlendirme


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - 
SPOR Toto 1'inci Lig'de sezon ortasında göreve geldiği Altaş Denizlispor'u bitime 1 hafta kala ligde tutmayı başaran teknik direktör Mesut Bakkal, basın toplantısında kulübün durumunu değerlendirdi. Denizli'nin değerinin kendisi için farklı olduğunu belirten Bakkal, "Çok şehirde, çok kulüpte çalıştım. Denizlispor'un benim ve ailem için anlamını bilmeyen de yoktur. Başkanın sağ olsun döne dolaşa yaptığı pres döneminde, yakın çevrem, kulübün yakın geçmişine bakanlar sağ olsunlar, 'Gitme hocam sen delirdin mi' deyip durdular. 'Hayır' desem vicdanım razı gelmiyor, 'Evet' desem, 'Ya düşersek, kurtaramazsak' endişesi peşimi bırakmıyordu. Başkanın baskısı, Denizli kentinin ileri gelen isimlerinin arayıp çağrıları, kalbimdeki ve ailemdeki Denizli sevgisi bu teklifi kabul etmemle sonuçlandı. Bu sene küme de düşebilirdik. Şükürler olsun ki aldığı sorumluluğu yerine getirmiş bir teknik adam olarak karşımızdayım" dedi.
"Öncelikle bu süreçte uykusuz geceler geçiren ekibime, büyük bir sorumlulukla çalışan, kimi zaman sakatlıklarına rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmayan, taktik disipline sadık kalan oyuncularıma, tesiste çalışanlara, kulüp personeline teşekkür ediyorum" diyen Bakkal, "Son olarak, ligin son dönemlerinde takıma harika omuz veren taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Denizlispor camiasına, kulak kabartırlarsa Türk futbolu ile ilgilenenlere seslenmek istiyorum. 23 Ocak'ta göreve başladım, bugün 18 Mayıs ve hep birlikte Denizlispor'un dönüşü olmayan yola girmesini engelledik. Teknik heyetim ve oyuncularımla birlikte 14 lig maçına çıkıp 27 puan topladık ve ne mutlu ki bize ligin bitimine 1 hafta kala ligde kaldık.
Bu borçla, şehirdeki moralsizlikle, transfer yasağıyla inanın bana 2'nci Lig'den dönüş çok zor olurdu" şeklinde konuştu
"BÜYÜK BİR BAŞARI GERÇEKLEŞTİRDİK"
Kendisi göreve geldiği zaman Denizlispor'un 22'nci hafta bittiğinde 29 takımlı ligde 18'inci sırada olduğunu, son 14 haftada ise 8 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle en çok puan toplayan takım olduklarını belirten Mesut Bakkal, "İlk 21 hafta bittiğinde ligin en çok mağlubiyet almış 3'üncü takımıydık, 14 haftada İstanbulspor'dan sonra en az yenilen takım olduk. Balıkesirspor'un ardından ligde en az gol atan takımdık, son 14 haftada şampiyon Ümraniyespor'dan sonra en çok gol atan 2'nci takım biz olduk. Deplasmanda 11 maçta 9 puan kazanmıştık, dönemimizde 7 maçta 11 puan kazandık" dedi.
"KULÜBÜN GELECEĞİ İÇİN YAPILACAK ÇOK İŞ VAR"
Transfer yasakları olduğunu belirten Mesut Bakkal, "Kulübün borcu çok. Önümüzdeki sene neler yapabiliriz bir bakalım. Denizlispor'un yaşadığı sıkıntılar Türk futbolunun yaşadığı sıkıntılarla paralel. Geçen sezon Süper Lig'e çıkan takımımız bu sene neredeyse 2'nci Lig'e gidiyordu. Geçen sezon başında Süper Lig'e çıkan takıma bonservisiyle 9, kiralık 2, tam 11 yabancı, 2 de Türk futbolcu olmak üzere 13 futbolcu transfer edilmiş. Aradan geçen 24 ay, kadroda bulunan oyuncu sayısı sıfır. O kadar transferden sonra küme düşen takımda kontratını fesheden futbolcuların alacakları hala duruyor" ifadelerini kullandı.
4 SEZONDA 11 TEKNİK DİREKTÖR
Kendisinin son 4 sezondan Denizlispor'da görev yapan 11'inci teknik adam olduğunu belirten Mesut Bakkal, "Ben sihirbaz değilim. Şükürler olsun başarılı oldum ama diğer 10 teknik adam arasında çok kariyerli deneyimli hocalar da, genç ve gelecek vadedenler de var. Tercihlerde mi yanlış var, kulüp yönetim politikalarında mı dersek bence B şıkkı. Hem teknik direktör hem de futbolcu transfer politikası maalesef iflas etmiş. Teknik adamı da, futbolcuyu da karakterine, yeteneklerine göre seçersiniz, kamuoyunu bilgilendirirsiniz ve yolun sonuna kadar birlikte gidersiniz. Büyük zenginlerin kulüplere para yağdırma dönemi bitti. Profesyonel futbolda gelirler düştü. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım" dedi.
"TRANSFER İSTEMİYORUM, TÜM KADROYLA SÖZLEŞME YENİLENSİN"
"Şimdi transfer tahtası açılsa, 4-5 kaliteli oyuncu alınsa lig çıkmanın garantisi yok" diyen Bakkal, "Kulübün de kişilerin de bağımsızlığı ekonomisinden geçer. Önce borcumuzu ödeyeceğiz. Ben bir teknik adam olarak sıra dışı bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yönetim benimle devam etmek isterse ki, istiyorlar, ben transfer istemiyorum. Olabildiğince borçlar ödensin, tüm kadromla sözleşme yenilensin. Duruma bakar, transfer tahtasını gerekirse devre arasında açmaya çalışırız.
Ancak bu felsefeye taraftarımızın destek vermesi şart. Çünkü, günlük haftalık aylık yaşayarak kulüplerimizin geldiği nokta burası. Denizlispor'un kurtuluşu burada. Taraftar kulübe bu anlamda destek verirse, bütün krizler bir kaç senede biter" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2022-05-18 15:46:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bir aile böyle yok oldu Anne baba ve 5 yaşındaki çocuklarının öldüğü kaza kameralara yansıdı 3 kişilik aileyi taşıyan otomobil, park halindeki tıra ok gibi saplandı
YEREL HABERLER Bir aile böyle yok oldu Anne baba ve 5 yaşındaki ...
Pamukkale Belediyesi’nin Kızılay’a desteği sürüyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi’nin Kızılay’a desteği sürüyor
Bakan Bozdağ’dan Denizli’ye Bölge Adliye Mahkemesi müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ’dan Denizli’ye Bölge Adliye Mahkemesi ...
19 Mayıs, 103. yılında Denizli’de coşkuyla kutlanacak
YEREL HABERLER 19 Mayıs, 103. yılında Denizli’de coşkuyla kutlanacak
Aydem Enerji´den 19 Mayıs´a özel sergi: `19 Genç Sanatçının Gözünden Atatürk´
YEREL HABERLER Aydem Enerji´den 19 Mayıs´a özel sergi: `19 Genç ...
Otomobilin TIR'a çarptığı, 3 kişilik ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Otomobilin TIR'a çarptığı, 3 kişilik ailenin yok ...
DESKİ yatırımlarıyla 2021'e damga vurdu Denizli Büyükşehir DESKİ 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı Başkan Zolan: “Suyun bir damlası bile kıymetli“
YEREL HABERLER DESKİ yatırımlarıyla 2021'e damga vurdu Denizli ...
Vakıflara yardım için gelenlere öncelikle iş imkanı sunulacak DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan: “İnsanımızı yardıma muhtaç olmaktan kurtarmalıyız”
YEREL HABERLER Vakıflara yardım için gelenlere öncelikle iş imkanı ...
Merkezefendi’de 300 bin fide toprakla buluştu Merkezefendi’de sosyal tesis hizmete açıldı
YEREL HABERLER Merkezefendi’de 300 bin fide toprakla ...
Aydem Enerji’den ‘19 Genç Sanatçının Gözünden Atatürk’ sergisi
YEREL HABERLER Aydem Enerji’den ‘19 Genç Sanatçının Gözünden ...
MHP İl Başkanı Garip; “19 Mayıs ruhu hala canlıdır”
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Garip; “19 Mayıs ruhu hala canlıdır”
Otomobilin TIR'a çarptığı, 3 kişilik ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin TIR'a çarptığı, 3 kişilik ailenin yok ...
Genç hemşirenin ölümü Denizli sağlık camiası yasa boğdu
YEREL HABERLER Genç hemşirenin ölümü Denizli sağlık camiası yasa ...
Kazada hayatını kaybeden aile fertleri yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden aile fertleri yan yana ...
Alacağı için gittiği iş yerinde pompalı tüfekle vuruldu
YEREL HABERLER Alacağı için gittiği iş yerinde pompalı tüfekle ...
32 ülkeden 50 bilim insanı çevre konusunda Denizli’de buluştu Denizli’nin çevre hassasiyeti ülke sınırlarını aştı
YEREL HABERLER 32 ülkeden 50 bilim insanı çevre konusunda Denizli’de ...
DENİB 15 ülkeden 65 kişilik heyet için HOMETEX’de alım etkinliği düzenledi DENİB Başkanı Memişoğlu; “Türkiye’nin ev tekstili ihracatının yarısı Denizli’den yapılıyor”
YEREL HABERLER DENİB 15 ülkeden 65 kişilik heyet için HOMETEX’de ...
1 metrelik havuzda boğulan çocuk yaşama döndürüldü
YEREL HABERLER 1 metrelik havuzda boğulan çocuk yaşama döndürüldü
Başsavcı Bölükbaşı ve Rektör Kutluhan’dan geleceğin hukukçularına önemli tavsiyeler
YEREL HABERLER Başsavcı Bölükbaşı ve Rektör Kutluhan’dan geleceğin ...
Emniyet kemerinin önemini simülasyon aracıyla anlatıldı
YEREL HABERLER Emniyet kemerinin önemini simülasyon aracıyla ...
Üniversiteli gençlerle sosyal medya bağımlılığı konuşuldu
YEREL HABERLER Üniversiteli gençlerle sosyal medya bağımlılığı ...
Ecocotton'un 1500 dolarlık nevresim takımı HOMETEX'de büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Ecocotton'un 1500 dolarlık nevresim takımı HOMETEX'de ...
Hukuk Fakültesi öğrencileri Denizli Adliyesi’nde uygulamalı eğitim görüyor
YEREL HABERLER Hukuk Fakültesi öğrencileri Denizli Adliyesi’nde ...
HOMETEX Fuarı'na Denizli firmaları damga vurdu
YEREL HABERLER HOMETEX Fuarı'na Denizli firmaları damga vurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.