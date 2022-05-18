Denizlispor'da Mesut Bakkal'dan değerlendirme



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de sezon ortasında göreve geldiği Altaş Denizlispor'u bitime 1 hafta kala ligde tutmayı başaran teknik direktör Mesut Bakkal, basın toplantısında kulübün durumunu değerlendirdi. Denizli'nin değerinin kendisi için farklı olduğunu belirten Bakkal, "Çok şehirde, çok kulüpte çalıştım. Denizlispor'un benim ve ailem için anlamını bilmeyen de yoktur. Başkanın sağ olsun döne dolaşa yaptığı pres döneminde, yakın çevrem, kulübün yakın geçmişine bakanlar sağ olsunlar, 'Gitme hocam sen delirdin mi' deyip durdular. 'Hayır' desem vicdanım razı gelmiyor, 'Evet' desem, 'Ya düşersek, kurtaramazsak' endişesi peşimi bırakmıyordu. Başkanın baskısı, Denizli kentinin ileri gelen isimlerinin arayıp çağrıları, kalbimdeki ve ailemdeki Denizli sevgisi bu teklifi kabul etmemle sonuçlandı. Bu sene küme de düşebilirdik. Şükürler olsun ki aldığı sorumluluğu yerine getirmiş bir teknik adam olarak karşımızdayım" dedi.

"Öncelikle bu süreçte uykusuz geceler geçiren ekibime, büyük bir sorumlulukla çalışan, kimi zaman sakatlıklarına rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmayan, taktik disipline sadık kalan oyuncularıma, tesiste çalışanlara, kulüp personeline teşekkür ediyorum" diyen Bakkal, "Son olarak, ligin son dönemlerinde takıma harika omuz veren taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Denizlispor camiasına, kulak kabartırlarsa Türk futbolu ile ilgilenenlere seslenmek istiyorum. 23 Ocak'ta göreve başladım, bugün 18 Mayıs ve hep birlikte Denizlispor'un dönüşü olmayan yola girmesini engelledik. Teknik heyetim ve oyuncularımla birlikte 14 lig maçına çıkıp 27 puan topladık ve ne mutlu ki bize ligin bitimine 1 hafta kala ligde kaldık.

Bu borçla, şehirdeki moralsizlikle, transfer yasağıyla inanın bana 2'nci Lig'den dönüş çok zor olurdu" şeklinde konuştu

"BÜYÜK BİR BAŞARI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Kendisi göreve geldiği zaman Denizlispor'un 22'nci hafta bittiğinde 29 takımlı ligde 18'inci sırada olduğunu, son 14 haftada ise 8 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle en çok puan toplayan takım olduklarını belirten Mesut Bakkal, "İlk 21 hafta bittiğinde ligin en çok mağlubiyet almış 3'üncü takımıydık, 14 haftada İstanbulspor'dan sonra en az yenilen takım olduk. Balıkesirspor'un ardından ligde en az gol atan takımdık, son 14 haftada şampiyon Ümraniyespor'dan sonra en çok gol atan 2'nci takım biz olduk. Deplasmanda 11 maçta 9 puan kazanmıştık, dönemimizde 7 maçta 11 puan kazandık" dedi.

"KULÜBÜN GELECEĞİ İÇİN YAPILACAK ÇOK İŞ VAR"

Transfer yasakları olduğunu belirten Mesut Bakkal, "Kulübün borcu çok. Önümüzdeki sene neler yapabiliriz bir bakalım. Denizlispor'un yaşadığı sıkıntılar Türk futbolunun yaşadığı sıkıntılarla paralel. Geçen sezon Süper Lig'e çıkan takımımız bu sene neredeyse 2'nci Lig'e gidiyordu. Geçen sezon başında Süper Lig'e çıkan takıma bonservisiyle 9, kiralık 2, tam 11 yabancı, 2 de Türk futbolcu olmak üzere 13 futbolcu transfer edilmiş. Aradan geçen 24 ay, kadroda bulunan oyuncu sayısı sıfır. O kadar transferden sonra küme düşen takımda kontratını fesheden futbolcuların alacakları hala duruyor" ifadelerini kullandı.

4 SEZONDA 11 TEKNİK DİREKTÖR

Kendisinin son 4 sezondan Denizlispor'da görev yapan 11'inci teknik adam olduğunu belirten Mesut Bakkal, "Ben sihirbaz değilim. Şükürler olsun başarılı oldum ama diğer 10 teknik adam arasında çok kariyerli deneyimli hocalar da, genç ve gelecek vadedenler de var. Tercihlerde mi yanlış var, kulüp yönetim politikalarında mı dersek bence B şıkkı. Hem teknik direktör hem de futbolcu transfer politikası maalesef iflas etmiş. Teknik adamı da, futbolcuyu da karakterine, yeteneklerine göre seçersiniz, kamuoyunu bilgilendirirsiniz ve yolun sonuna kadar birlikte gidersiniz. Büyük zenginlerin kulüplere para yağdırma dönemi bitti. Profesyonel futbolda gelirler düştü. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım" dedi.

"TRANSFER İSTEMİYORUM, TÜM KADROYLA SÖZLEŞME YENİLENSİN"

"Şimdi transfer tahtası açılsa, 4-5 kaliteli oyuncu alınsa lig çıkmanın garantisi yok" diyen Bakkal, "Kulübün de kişilerin de bağımsızlığı ekonomisinden geçer. Önce borcumuzu ödeyeceğiz. Ben bir teknik adam olarak sıra dışı bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yönetim benimle devam etmek isterse ki, istiyorlar, ben transfer istemiyorum. Olabildiğince borçlar ödensin, tüm kadromla sözleşme yenilensin. Duruma bakar, transfer tahtasını gerekirse devre arasında açmaya çalışırız.

Ancak bu felsefeye taraftarımızın destek vermesi şart. Çünkü, günlük haftalık aylık yaşayarak kulüplerimizin geldiği nokta burası. Denizlispor'un kurtuluşu burada. Taraftar kulübe bu anlamda destek verirse, bütün krizler bir kaç senede biter" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2022-05-18 15:46:53



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