15 meslek lisesi, Avrupa Mesleki Beceriler Haftasında çalışmalarını sergiledi

Denizli’de Avrupa Mesleki Beceriler Haftası etkinliklerinin üçüncü gününde Erasmus+ programına dahil olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri çalışmalarını sergiledi.



VET Days Mesleki Eğitim Günleri açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, şube müdürleri ile Erasmus+ programına dahil olmuş 15 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürleri ve öğretmenleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “VET Days Mesleki Eğitim Günleri”nin açılış kurdelesini İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici kesti.



Açılışta konuşan Müdür Ekici, “Avrupa Mesleki Beceriler Haftamızın üçüncü günündeyiz. Bugün VET Days Mesleki Eğitim Günleri sergimizi açmak için bir aradayız. Bu yılki tema sürdürülebilir çevre oldu. Mesleki eğitim alan öğrencilerimizin çevre bilinci ile yetişmiş bireyler olmasını istiyoruz. Çevreye saygı çerçevesinde üretilen bir ürün yaşanabilir dünyamızın korunması adına büyük bir servettir. Mesleki eğitimin en önemli üç unsuru, eğitimüretim ve istihdamdır. Çevre duyarlılığı ile eğittiğimiz bireyler, ürettikleri ürünleri de aynı duyarlılıkla yapacaklardır. Böylelikle de istihdam aşamasında duyarlı birer birey olarak hayata atılacaklardır. Tüm bunları toplumun her kesimini yanımıza alarak başarabiliriz. Bugün ki sergimizde de meslek liselerimiz Erasmus+ projeleri ile Avrupa'daki paydaşları ile yaptıkları çalışmaları paylaşıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasının ardından sergi açılış kurdelesi keserek hem meslek liselerinin stantlarını gezdi hem de çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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