Değirmenci; “Denizli üreten bir şehir” TİHEK Başkanı Kılıç’tan Büyükşehir’e ziyaret

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.



Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) düzenlen Kariyer Günleri programı için Denizli’ye gelen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Numan Tekelioğlu ve beraberindekiler eşlik etti.



TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ziyarette Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun çalışmalarını anlatarak, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda yapabilecekleri işbirliğinden bahsetti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, 1200’lü yıllardan itibaren Denizli’nin Anadolu’da Türklerin yerleştiği ilk topraklardan olduğunu söyledi.



“Denizli’miz üreten bir şehir”

Denizli’nin 103 yıl önce işgale karşı direndiği 15 Mayıs Milli Mücadele Günü’nden bahseden Değirmenci, “Denizli’miz üreten bir şehir. İthal ettiğinden daha fazla ihracat yapan, yıllık 4,5 milyar dolar civarında ihracatı olan bir şehir” dedi.



Denizli’nin tekstil, kablo, doğal taş, tarım ürünleri gibi birçok alanda ihracat yaptığını kaydeden Değirmenci, kentte 19 antik kent bulunduğunu, beyaz cennet Pamukkale başta olmak üzere Denizli’nin turizmde de üst sıralarda olduğunu anlattı. Değirmenci ziyarette TİHEK Başkanı Prof. Dr. Kılıç’a Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nde sergilenen Yatağan palası, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserleri, Denizli Sancağını ve 15 Mayıs Milli Mücadele’de Denizli kitabını anlattı. İkili daha sonra 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda bulunan cam horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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