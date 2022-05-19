DENİB Akademi'den ‘E-Ticaret’te Satış Arttıran Çözümler’ eğitimi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi, 'ETicaret’te Satış Arttıran Çözümler Eğitimi'ni geniş bir katılımla gerçekleştirdi.
DENİB Akademi tarafından DENİM Konferans Salonunda "‘ETicaret’te Satış Arttıran Çözümler’ eğitimi gerçekleştirdi. Sunulan eğitim programında; SAAS Tabanlı performans araçları, Kullanıcı Deneyimi (UX) Yönetimi, ERP ve CRM altyapılarının seçimi, 3ncü parti uygulamalarla entegrasyon, satış ortaklıkları ile iş geliştirme, Eticarette fotoğraf uygulamaları yönetimi gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından sorucevap bölümüyle devam etti. DENİB Akademi Eğitimlerine, 25 Mayıs 2022 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği Toplantı Salonunda düzenlenecek olan “Risk Bazlı Süreç Yönetimi Eğitimi” ile devam edeceği belirtildi.
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