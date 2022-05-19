Eğlence merkezinde 'şarkı isteği' tartışmasında öldürüldü (2)

TUTUKLANDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eğlence merkezinin dışında çıkan kavgada Gökhan Saygır'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Levent Uygun, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uygun, adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Yanımdaki kadını kıskandı, küfürlü konuştu, tartıştık. Benim de kafam iyiydi. Bıçağı salladım, bacağından vuracaktım, karnına denk gelmiş" diye seslendi.
Levent Uygun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-05-19 18:00:22
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