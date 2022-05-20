Hasta taşıyan ambulans dolmuşla çarpıştı; 2 yaralı

Denizli’de hasta taşıyan ambulansın şehir içi dolmuşuyla çarpıştığı trafik kazasında bir sağlıkçı ile dolmuştaki bir yolcu yaralandı.



Kaza, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli Devlet Hastanesi’ne hasta taşıyan A.B. kontrolündeki ambulans, 2. Ticari Yol üzerinde seyreden ve manevra yapmaya başlayan A.K. hakimiyetindeki 20 M 0665 plakalı şehir için dolmuşuna yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün kapısı yerinden çıkarken, vatandaşlar ise yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.



Olay yerine giden sağlık görevlileri ambulansta bulunan hastayı ve kazada hafif yaralanan sağlıkçı İ.A. ile minibüsteki yolcuyu hastaneye kaldırdı. Bir süre trafiğin kapatıldığı yolda ekipler kontrollü geçiş sağladı. Kazanın ardından araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Araçların kaldırılması ardından trafik normal olarak sağlandı.

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