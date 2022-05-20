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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteli gençlere ‘DENİB Design 2022’ tanıtıldı

İHA

Üniversiteli gençlere ‘DENİB Design 2022’ tanıtıldı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından düzenlenen 2. Banyo ve Ev Tekstili Tasarım Yarışmasının öğrencilere tanıtımı için düzenlenen etkinlik, Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Denizli kentini bir tasarım merkezi haline getirmek amacıyla, havlubornoz ve uyku grubu sektörlerini merkeze alarak bu sektörlerdeki yerli ve yabancı paydaşları bir araya getiren, bu bağlamda tüm dünyada Denizli ve Türkiye tasarım gücünü tanıtan 2. Banyo ve Ev Tekstili Tasarım Yarışması için DENİB yetkilileri tarafından PAÜ öğrencilerine bir tanıtım sunumu yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinatörlüğünde, Ticaret Bakanlığı desteği ile bu yıl ikincisi gerçekleşecek Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması’nın tanıtım sunumunu Ümit Temurçin’in yaptığı etkinliğe; DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Mukaddes Başkaya ve Bekir Serdar Mutlubaş, DENİB Genel Sekreteri Uğur Dayıoğlu ve DENİB Arge ve Organizasyon Müdürü Şadiye Baykent Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ceren Göde, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenciler katılım sağladı.

Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ceren Göde, Buldan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gizem Günaydın, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Turhan, Denizli Teknik Bilimler MYO Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kadir Özkaya ve alandaki akademisyen ve öğrenciler tasarım yarışması ve süreçler hakkında bilgi edindiler.

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