Geçmişin altın izleri Denizli’de görücüye çıktı Bin 347 kursiyer, 4 bin el emeği göz nuru eserini beğeniye sundu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz kurslarda eğitim gören bin 347 kursiyerin 4 bin 739 el emeği göz nuru eseri beğeniye sunuldu. Denizli’nin en büyük sergisini açtıklarını vurgulayan Başkan Zolan, tüm vatandaşları geleneksel Türk el sanatlarının geçmişten geleceğe yolculuğunun anlatıldığı 27 Mayıs'a kadar açık olacak sergiye davet etti.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin verdiği ücretsiz kurslarda eğitim gören 1347 kursiyerin el emeği göz nuru 4 bin 739 eserinin yer aldığı 5. Karma Sergi, “Geçmişin Altın İzleri Geleneksel Türk El Sanatlarımızın Geçmişten Geleceğe Yolculuğu" adıyla beğeniye sunuldu. Geleneksel Türk el sanatlarının geçmişten geleceğe yolculuğunun anlatıldığı sergi Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde açıldı. Serginin açılış törenine, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Zolan, 2013 yılında başlattıkları el sanatları kurslarının her geçen yıl yoğun ilgiyle devam ettiğini belirterek, "Biz istiyoruz ki geleneksel el sanatlarımız yaşasın. Geçmişten gelen güzelliklerimizi geleceğe aktaralım. Sizlerin de, yeteneklerinizin ortaya çıkması için imkan sağlayalım. Bunun ötesinde ise çok yetenekli kursiyerlerimizin yapmış olduğu ürünler ev ekonomisine de katkı sağlıyor” dedi.



“Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz”

2013 yılında başlattıkları el sanatları kurslarının bugün 9 noktada 77 değişik branşta verildiğini ve 1300’ün üzerinde kursiyer olduğunu kaydeden Başkan Zolan, şunları anlattı: "Bu seneki sergimiz Denizli tarihinde, eser sayısı anlamında Denizli’nin en büyük sergisi. 4700’ün üzerinde eser var. Her biri alın teri ve göz nuruyla uzun süren gayretlerle ortaya çıktı. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Geçmişimize sahip çıkmaya geleceğimize aktarmaya devam edeceğiz." 27 Mayıs’a dek açık olacak sergiye tüm hemşehrilerini davet eden Başkan Zolan, “Halk Eğitim Müdürlüklerimiz iş birliği ile de bu kursları veriyoruz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sergimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Sergimiz 1 hafta açık kalacak. Tüm hemşerilerimizi bu güzel eserleri görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Denizli’nin en nitelikli sergisi"

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, Denizli’nin en nitelikli sergisini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Atik, "Sizlere bu güzellikleri bizlere yaşattığınız için bu görselleri bizlere sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz altyapı üstyapı çalışmalarını başarıyla yürütürken aynı zamanda topluma dokunacak toplumumuza faydalı olacak sosyal ve kültürel işlerde de başarılı projelere imza atmaktadır. Bugün burada bunun en somut örneğini hep birlikte görüyoruz. Sergimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi. Konuşmaların ardından kentin 9 farklı noktasındaki kurs merkezlerine katılan 1347 kursiyerin 4 bin 739 el emeği göz nuru eserinin yer aldığı sergi açıldı. Başkan Zolan ve beraberindekiler sergiyi gezerek katılımcılardan bilgi aldı.



Sergide alışveriş yapılabiliyor

Cam boncuktan seramiğe, kağıt rölyeften tel kırmaya kadar 77 farklı branşta 4 bin 739 eserin beğeniye sunulduğu sergide kursiyerler eserlerini satarak ev ekonomilerine de katkıda bulunuyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kursları ise 9 farklı noktada veriliyor. Bu merkezler şöyle: “Tarihi Nuzhet Sürücü Evi, Atalar Evi, Yenişehir Seramik Atölyesi, Yenişehir El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Gerzele El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi, Bağbaşı El Becerileri Kurs Merkezi, Karahasanlı El Becerileri Kurs Merkezi ve Genç Denizli Merzeci Evi El Sanatları ve Kurs Merkezi.”

