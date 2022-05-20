Bilazer: “Denizlispor’u kutluyorum, ligde kalmasına sevindim” Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer: “Erzurumspor olarak tekrar Süper Lig’e dönmek istiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilazer: “Denizlispor’u kutluyorum, ligde kalmasına sevindim” Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer: “Erzurumspor olarak tekrar Süper Lig’e dönmek istiyoruz”

İHA

Bilazer: “Denizlispor’u kutluyorum, ligde kalmasına sevindim” Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer: “Erzurumspor olarak tekrar Süper Lig’e dönmek istiyoruz”

Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, Denizlispor maçının ardından, “Başlangıçta çok kötü başlamadı ama durağan toptan yediğimiz bir golden sonra bütün oyunun dengesini kaybettik” diye konuştu.
Spor Toto 1. Lig’in son haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda Denizlispor'a 40 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, “Bugün ligin son maçı ama bizim için playoff öncesi bir kısa süre alan az oynayan bu sene oyuncuları hem görebilme adına önemli bir maçtı. Çünkü playoff da kimin ne yapabileceğini, kimin ne yapamayacağı noktasında kafamızda bir takım soru işaretleri kalmasın diye birçok oyuncumuza şans verdik. Onların da son durumlarını görmek istedik. Bugün oyuna başlangıçta çok kötü başlamadı ama durağan toptan yediğimiz bir golden sonra bütün oyunun dengesini kaybettik. Ondan sonra da peş peşe gelen gollerle 30’lık bir skorla ilk yarıya girdik. Haliyle ondan sonra toparlanmak kolay değildi. İkinci yarı biraz daha takım dengeli oynamaya çalıştı ama nihayetinde beklediğimiz skor olmadı. Denizlispor’u kutluyorum, hem ligde kalmasına sevindim hem de bu maçta aldıkları skordan dolayı onları kutluyorum. Bizim için zaten son 3 haftalık periyod tamamen playoff'a yönelik bir periyot geçmişti. Şu anda rakip de belli oldu. İstanbulspor’la önce Erzurum’da sonra İstanbul’da oynayacağız. Erzurumspor olarak tekrar Süper Lig’e dönmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mesut Bakkal: "Denizli’nin bu sene ligde kalması her açıdan çok önemliydi"
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: "Denizli’nin bu sene ligde kalması her ...
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 4 - BB Erzurumspor: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 4 - BB Erzurumspor: 0
Altaş Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: ...
Ünlü yazarlar okurlarıyla buluşuyor Merkezefendi’de 2. Kitap Günleri başlıyor
YEREL HABERLER Ünlü yazarlar okurlarıyla buluşuyor Merkezefendi’de ...
Kültür sanat bölge finalleri Denizli'de
YEREL HABERLER Kültür sanat bölge finalleri Denizli'de
Minik öğrenciler, Denizli horozu ile eğlenceli anlar yaşadı
YEREL HABERLER Minik öğrenciler, Denizli horozu ile eğlenceli anlar ...
Devlet hastanelerinde psikososyal destek hizmeti devam ediyor
YEREL HABERLER Devlet hastanelerinde psikososyal destek hizmeti ...
Okul müdüründen engelli memura tokat iddiası Okul müdürünün engelli memura tokat attığı anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Okul müdüründen engelli memura tokat iddiası Okul ...
Gençlik Turnuvasında şampiyonlar kupalarını aldı
YEREL HABERLER Gençlik Turnuvasında şampiyonlar kupalarını aldı
Geçmişin altın izleri Denizli’de görücüye çıktı Bin 347 kursiyer, 4 bin el emeği göz nuru eserini beğeniye sundu
YEREL HABERLER Geçmişin altın izleri Denizli’de görücüye çıktı Bin ...
Üniversiteli gençlere ‘DENİB Design 2022’ tanıtıldı
YEREL HABERLER Üniversiteli gençlere ‘DENİB Design 2022’ tanıtıldı
Kıraç gençler söyledi Denizlililer 19 Mayıs coşkusunu Kıraç ile yaşadı On binlerce üniversite öğrencisi Kıraç konserine akın etti
YEREL HABERLER Kıraç gençler söyledi Denizlililer 19 Mayıs coşkusunu ...
Pamukkale’nin termal otelleri yolcu trafiğinin en yoğun olduğu yaz aylarında tanıtıyor
YEREL HABERLER Pamukkale’nin termal otelleri yolcu trafiğinin en ...
Genç şampiyonlar ödüllendirildi Denizli’de 19 Mayıs Gençlik Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu
YEREL HABERLER Genç şampiyonlar ödüllendirildi Denizli’de 19 Mayıs ...
8 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER 8 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor
Kaymakamdan Pamukkale semalarında anlamlı uçuş
YEREL HABERLER Kaymakamdan Pamukkale semalarında anlamlı uçuş
Gazino çıkışında güvenlikçiyi öldüren katil tutuklandı
YEREL HABERLER Gazino çıkışında güvenlikçiyi öldüren katil ...
Hasta taşıyan ambulans dolmuşla çarpıştı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans dolmuşla çarpıştı; 2 yaralı
Başkan Erdoğan, Çalışma Bakanı ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan, Çalışma Bakanı ile buluştu
Merkezefendi’de bayram Duman konseriyle kutlandı
YEREL HABERLER Merkezefendi’de bayram Duman konseriyle kutlandı
İhracatın Ege’nin lideri Gedik Piliç, Türkiye’de 2. oldu Geçen yıl 70 ülkede 85 milyon dolar ihracat yapan Gedik Piliç, 2022 yılı için 100 milyon dolar hedef koydu
YEREL HABERLER İhracatın Ege’nin lideri Gedik Piliç, Türkiye’de 2. ...
17 yaşındaki genç Sedat bulundu
YEREL HABERLER 17 yaşındaki genç Sedat bulundu
Eğlence merkezinde 'şarkı isteği' tartışmasında öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Eğlence merkezinde 'şarkı isteği' tartışmasında ...
Kaldırımda yürürken başına beton parçası düşen Emine yaralandı
YEREL HABERLER Kaldırımda yürürken başına beton parçası düşen Emine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.