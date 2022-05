Çameli mutfağı yöresel lezzetlere renk kattı

Do Kwon'a soruşturma

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Gastronomi Topluluğu'nun bu yıl 6’ncısı düzenlediği Yöresel Gastronomi Festivalinde, Çameli’nin yöresel lezzetleri büyük ilgi gördü.



Yörük kültürünün egemen olduğu Çameli mutfağının birbirinden farklı lezzetleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yöresel Gastronomi Festivalinde, Çameli’nin yöresel ve damak çatlatan lezzetlerinden Leğen Böreği, kendine has aroması ve hızlı pişmesiyle Çameli Kuru Fasulyesi ile ilçemizin her mahalleye özgü yapılışı, kıvamı ve lezzetini bilen ödüllü Meneviş Yoğurtlaması büyük ilgi gördü.



Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada; “İlçemizde kendine has doğal ürünlerinden yöresel lezzetlerimizle çok çeşitli yöresel yemeklerimiz var. Çameli barındırdığı kültürel zenginlikle, üretim gücüyle, taşıdığı kültürel değerleriyle çok zengin bir mutfağa sahip. Çameli lezzetlerinde de kozmopolit bir yapıya sahip. Sadece Kuru Fasulyesi, Leğen Böreğimiz, Meneviş Yoğurtlaması ve tarhanamız değil, birçok yemeği var. İşte bunları tanıtabilmek Çameli turizmine önemli katkı sağlayacak. Başta Çameli Kuru Fasulyemiz olmam üzere yöresel mutfağımız oldukça geniş. Gastronomi turizmi açısından gerekli tanıtımlarımız devam ediyor. Bu tür etkinliklere katılarak Çameli’nin zengin mutfak kültürünü tanıtma fırsatı buluyoruz” dedi.



İlçenin tarımıyla, turizmiyle ve insan gücüyle gelişmeye devam ettiğine dikkatini çeken Başkan Arslan, “Gelecek yıllarda ilçemizde de gastronomi turizmi gerçekleştirerek ilçemize gelen ziyaretçilerimiz Çameli’mizin eşsiz lezzetleri hem tadabilecek hem de tüm bu lezzetlerle ilgili ilk ağızdan bilgi sahibi olacak Türkiye ve tüm dünya Çameli’mizin yöresel yemeklerini duyacak. Yörük kültürümüzün birbirinden lezzetli, sofralarımızı zenginleştiren lezzetleriyle dikkatleri çekmektedir. Gelişime açık, sürekli kendini zinde tutan, turizmin önemli bir ayağı olan gastronomi, ilçenin önemli bir tanıtım ayağı olma yolunda hızla ilerliyor. Çameli olarak bu gelişimden ve canlılıktan hak ettiği karşılığı alabilmek adına da ilçenin tüm dinamikleriyle, ayakları yere basan, prensipli, ileriye dönük projelerle ‘Çameli’ markasını ülkemizde ve dünyada tanınır bir marka haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

