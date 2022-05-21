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Laodikya’da tarihi gün Büyükşehir bir rüyayı daha gerçekleştiriyor Batı Tiyatrosu 1600 yıl sonra Büyükşehir ile hayat bulacak

İHA

Laodikya’da tarihi gün Büyükşehir bir rüyayı daha gerçekleştiriyor Batı Tiyatrosu 1600 yıl sonra Büyükşehir ile hayat bulacak

Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gün yüzüne çıkmayı sürdüren Laodikya Antik Kenti’nde bir rüya daha gerçekleşecek. Restorasyonu tamamlanan 2200 yıllık Batı Tiyatrosu 1600 yıl sonra yeniden kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Başkan Zolan, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın 23 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30’da vereceği açılış konserine tüm hemşehrilerini davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti, tarihi bir günü daha yaşayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin “Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor” projesi ile restorasyonunu tamamladığı, 2200 yıllık Batı Tiyatrosu’nun açılışı gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verdiği destekle restorasyonu tamamlanan Batı Tiyatrosu'nun açılış töreni 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 20.30’da yapılacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın açılış konseri vereceği, 2200 yıl önce yapılan ancak M.S. 5’nci yüzyıldan sonra kullanılamayan Batı Tiyatrosu 1600 yıl sonra yeniden bir kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Ulaşım için ücretsiz otobüsler kaldırılacak
15 bin kişi kapasiteli antik yapının açılışına tüm vatandaşların davetli olduğu belirtilirken, saat 17.00’den itibaren Laodikya’ya girişlerin ücretsiz olacağı, konuklar için ise rehberler eşliğinde antik kent hakkında bilgi verileceği belirtildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Laodikya Antik Kenti’nde gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için saat 17:00’den itibaren yarım saat aralıklarla saat 19.30’a dek 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii önü ve Adalet Parkı’ndan ücretsiz otobüsler ile ulaşım desteği sağlayacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin 19 antik kente sahip olduğunu belirterek, bunlardan en önemlilerinden birinin Laodikya olduğunu söyledi. Antik kentlerin yerel yönetimlere devredilmesiyle tarihi değerlerin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gün yüzüne çıkarılacağını Laodikya ile tüm dünyaya kanıtladıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyemiz 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile yaptığı protokolle Türkiye'de örnek bir başlangıç yaptı. Büyükşehir Belediyemizin destekleri ve üniversitemizin çalışmaları antik kentimizde 12 ay süren kazı ve restorasyon çalışmaları yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Burada birçok değer gün yüzüne çıkarıldı ve dünya kültür mirasına kazandırıldı. İşte bu eserlerin en önemlilerinden biri de 15 bin kişilik Batı Tiyatromuz. 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 20.30’da yapacağımız törenle 2200 yıllık antik eserimizi hizmete açacağız. İzmir Devlet Senfoni Orkestramız ise bir konser verecek. Batı Tiyatrosu’nun 1600 yıl sonra yeninden bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak olmasının heyecanını ve mutluluğunu yaşayacağız. Ben tüm hemşehrilerimizi bu tarihi açılışa davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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