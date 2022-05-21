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Erkek sporu diye girmesini istemedikleri kick boksta dünya şampiyonu oldu

DHA

Erkek sporu diye girmesini istemedikleri kick boksta dünya şampiyonu oldu


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Denizlili Kick Boks sporcusu 17 yaşındaki Selvinaz Cura, çevresindekilerin erkek sporu diye girmesini istemedikleri kick boks sporunda sadece 18 ay gibi kısa bir sürede yaptığı antremanlarla kendi kategorisinde ilk kez katıldığı yarışmada dünya şampiyonu olmayı başardı. Denizli'ye dönen Cura'ya sporcu arkadaşları tarafından meşalelerle karşıladı.
Merkezefendi ilçesinde muhasebeci baba ve ev hanımı annenin çocuğu olan 17 yaşındaki Selvinaz Cura, daha önce tekvando, karete, basketbol, futbol gibi çeşitli spor dallarıyla uğraştı. 18 ay önce 1200 Evler Mahallesinde bir spor kulübüne başlayan Selvinaz Cura, burada kick boksa merak sardı. Antrenör İsmail Kol, öğrencisi Cura'daki kick boks yeteneğini fark edip, çalıştırmaya başladı. Liseyi de açıktan okuyan Cura, 18 ay gibi kısa bir sürede çok iyi çalışarak kick boks sporunda katıldığı il ve bölgesel yarışmalarda birincilik elde etti.  Daha sonra Ordu'da düzenlenen yarışmaya katılan Cura, Türkiye ikinciliği elde etti. Ardından ilk kez uluslararası bir yarışmaya katılan Cura, İstanbul'da düzenlenen 7'nci Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası gençler kategorisinde kendi kilosunda tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Şampiyonadan sonra Denizli'ye dönen Cura, arkadaşları tarafından meşalelerle karşılandı. 
Selvinaz Cura, 18 ay gibi bir sürede ilk kez katıldığı yarışmada dünya şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Daha önce başka spor dallarıyla uğraştım. Ancak kick boksa 18 ay önce başladım. Bu spora başlarken, özellikle annem ve çevremdekiler erkek sporu olduğunu ve başka spor yapmamamı istediler. Ama ben yılmadım ve spora devam ettim. İlk başlarda antrenmanlar zor geçti. Sonuna kadar inanarak başladım ben bu sürece. Tüm rakiplerimi yeneceğimi bilerek başladım. İlk rakibimi aldığımda biraz öz güven geldi. 'Yapabilirim' diye düşündüm, ardından sırasıyla hepsi geldi. Hepsini yenmeyi başardım. Öncellikle bu kupanın benim olması gerektiğini biliyordum. Çok inandım, azmettim ve başardım. Hiçbirine kulak asmadım. Kendi bildiğim yolda ilerlemeye devam ettim. İstanbul'da düzenlenen kick boks şampiyonasında şampiyon oldum. Ayrıca çift branştan katılmıştım ve dünya ikinciliği kupam var. Birçok yabancı rakibimi yendim. İlk başlarda gözüme korkunç geliyordu. Yenemeyeceğimi düşünüyordum. İnandım tek tek yendiğimi gördüm. Çok gurur vericiydi. Hedefim milli formayı giyip, ülkemi temsil etmek" dedi. 
Cura'nın Antrenörü İsmail Kol ise öğrencisinin kick boks sporunda yetenekli olduğunu fark ettiğini, spora başladıktan sonra 18 ay gibi kısa bir sürede ilk kez katıldığı yarışmada şampiyon olmasının  gururunu yaşadıklarını söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Selvinaz Cura'nın karşılanması
-Cura'nın antrenman yapması
-Selvinaz Cura ile röp.
-Antrenör İsmail Kol ile röp.DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN
2022-05-21 10:32:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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