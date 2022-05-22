Dingin suları ve doğal güzelliği ile ziyaretçilerine her mevsim görsel şölen sunan Işıklı Gölü, Haziran ayı ile birlikte nilüfer tarlasına döndü.



Yaz mevsiminin gelmesiyle Türkiye’nin en büyük nilüfer bahçesi haline dönen Işıklı Gölü’nde sezon açılıyor. Yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğasıyla doğaseverlerin gözdesi olan ve Afyonkarahisar’dan doğup Ege Denizi’ne dökülen Büyük Menderes Nehri'ni besleyen kaynakların üzerinde sulama amaçlı regülatör yapılarak oluşturulan 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'nde, yaklaşık 300 dönümlük bir alanda açan çiçekler bir ay boyunca ziyaretçilerini bekliyor. Çivril Belediyesinin girişim ve katkılarıyla iki yıldır gölde yapılan tekne turları ile binlerce kişi nilüfer çiçeklerini yakından görme fırsatı yakalıyor.



Yurt içi ve dışındın çok sayıda turistin ziyaret ettiği Çivril Işıklı gölünde 2022 yılı Nilüfer sezonu tekne turlarının 1 Haziran’dan itibaren bir ay süre ile devam edeceği belirtildi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren göl gezisi için Seraserli ve Beydilli mahallelerinde tekne turları düzenleniyor. Engin biyoçeşitliliğiyle misafirlerine doğa ile baş başa zaman geçirme fırsatı sunan göl, sahip olduğu büyük turizm potansiyeliyle görülmeye değer alanlar arasında yer alıyor.

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