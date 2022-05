Gezici vezne, Pamukkalelilere ödeme kolaylığı sağlıyor

Do Kwon'a soruşturma

Pamukkale Belediyesi, vergi ödemelerinde vatandaşlara gezici vezne ile kolaylık sağlıyor.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede özellikle merkeze uzak olan mahallelerde vatandaşların emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi gibi belediyeye yapılacak her türlü ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için gezici vezne hizmetinin düzenli olarak hizmet vermeye devam ettiğini açıkladı.



Pamukkale Belediyesi’nin ilçede vatandaşlara büyük kolaylık sağlamak amacıyla hizmet veren gezici vezne, belirlenen plan çerçevesinde mahalle mahalle dolaşmaya devam ediyor. 61 mahalleye sahip Pamukkale ilçesinin merkeze uzak mahallelerinde hizmet veren gezici vezne, hafta içi her gün belirli saat aralıklarında mahalleleri gezerek, vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlıyor. Daha önce ödemeler için merkeze kadar gelmek zorunda kalan vatandaşlar uygulamadan son derece memnun. Gezici vezne hizmetiyle vatandaşlar zaman kaybı yaşamazken, ödemelerini de cezai duruma düşmeden gerçekleştirebiliyor.



Vatandaş hizmetten memnun

Pamukkale Belediyesi gezici vezne hizmeti alan Pamukkaleliler bu hizmetten oldukça memnun olduklarını belirtiyor. Aktepe Mahallesi sakinlerinden Nurettin Bilen, “Pamukkale Belediyemizin vermiş olduğu hizmetten çok memnunuz. Yol parasından, zamandan kaybımız olmuyor. Şimdi evimden çıktım yürüyerek mahallemdeki gezici vezneden ödememi gerçekleştirdim evime dönüyorum 5 dakika içinde. Bu güzel hizmetten dolayı çok teşekkür ederim” dedi.



"Önemli olan halkımızın mutluluğu"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkaleli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Yaptığımız tüm çalışmalardaki amacımız halkımızın mutluluğu. 2022 yılı için emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin 1. Taksitini ödeme döneminin son günü 31 Mayıs 2022. Vatandaşlarımızın vergi ödemelerini aksatmamaları için de, merkeze uzak mahallelerimizde gezici vezne hizmeti sağlıyoruz. Gezici veznemiz, vergi ödeme dönemlerinde, hafta içi her gün mahallelerimizi geziyor. Halkımızın bu uygulamadan memnuniyet duyması bizleri de mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın sosyal yaşantısına büyük kolaylık sağlayan uygulamalarımızdan olan gezici vezne hizmetimizi sürdüreceğiz” dedi.

