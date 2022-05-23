Kasksız sürücü kazada ağır yaralandı

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Denizli’nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin takla atması sonucu meydana gelen kazada kasksız sürücü ağır yaralandı.



Kaza, Çivril ilçesi Cabar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hakkı D. idaresindeki 20 AFY 750 plakalı motosiklet, ilçeden Uşak istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu takla attı. Kasksız olan Hakkı D. kafasını yere vurarak kanlar içinde kaldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yaralı sürücüyü Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma ekiplerinin incelemeleri ardından motosiklet yoldan kaldırıldı.



Sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdığı sürücü Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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