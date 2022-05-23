Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar

Denizli’de masaj salonu adı altında fuhuş yapan yabancı uyruklu 3 kadın, işletme sahibi ve müşterileri yapılan operasyonla yakalandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyon sonucu yabancı uyruklu 3 kadın fuhuş yaparken yakalandı. İçeride bulunan 2 müşteri ve işletme sahibi ise ekipler tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kapatılan masaj salonunda yakalanan şüphelilere ise toplamda 10 bin TL cezai işlem uygulandı. Yabancı uyruklu 3 kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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