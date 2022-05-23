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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'nin 14 yaşındaki başarılı atleti, Türkiye şampiyonasından dereceyle döndü

İHA

Denizli'nin 14 yaşındaki başarılı atleti, Türkiye şampiyonasından dereceyle döndü

Kayseri’de gerçekleştirilen Türkiye, TAF Turkcell Küçükler Atletizm Festivali’nde Ege bölgesini temsilen katılan 14 yaşındaki atlet Eren Özdemir, yarışmada Türkiye 2.si derecesiyle Denizli’ye döndü.

Kayseri’de düzenlenen Türkiye, TAF Turkcell Küçükler Atletizm Festivali’nde Ege bölgesini temsilen 2 sporcu katıldı. 2 sporcu arasında yer alan Denizlili 14 yaşındaki atlet Eren Özdemir, katıldığı ilk şampiyonadan önce bölgede derece yapıp ardından Türkiye 2.si oldu. Denizli Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Özdemir, 4 salise farkla 60 metrede Türkiye birinciliğini kaçırdı. Profesyonel yaşamının ilk yılında hem bölge hem de ülke derecesi yapan Özdemir, genç yaşında başarının altına imza attı. Henüz profesyonel spor hayatının 1 yılını dahi geride bırakmayan 14 yaşındaki Özdemir, Balıkesir’de gerçekleştirilen Erkekler U14 60 metre bölge elemelerinde 8 saniyelik dereceyle 3. olarak finale kaldı. Kayseri’deki şampiyonada 2 arkadaşı ile birlikte Ege’yi temsil eden Denizli Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Özdemir, bölgedeki performansının üstüne çıkarak bitiş çizgisine 7,94’lük bir zamanla girdi. Yarışlara Bursa’dan katılan Ali Başak’ın sadece 4 salise ardından koşuyu tamamlayan Eren, gümüş madalyaya uzandı.

“Denizli’yi değil bölgemizi de gururlandırdı”
20 atletin arasından hayatındaki ilk profesyonel organizasyonda Denizli’ye ikincilik getiren Eren Özdemir, bu başarısıyla şampiyonanın en çok konuşulan sporcularından biri olduğunu söyleyen antrenör Güngör Bayram, “Eren bu başarısıyla sadece kulübümüz ve Denizli’yi değil bölgemizi de gururlandırdı. Kendine inanırsa geleceğin milli atletlerinden biri olabilir. Onunla ne kadar övünsek az” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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