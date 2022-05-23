Denizlispor'a Ömer Şişmanoğlu yetti

DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal geldikten sonra yaptığı müthiş çıkışla kümede kalmayı başaran Altaş Denizlispor'u sezon boyunca Ömer Şişmanoğlu sırtladı. Yasak açıldıktan sonra sezon başında transfer döneminin sonunda takıma dahil olan 32 yaşındaki tecrübeli forvet, 26 maçta 13 golle ligi tamamladı. Ömer, birçok karşılaşmarda kritik gollerle takımını ipten aldı. Ömer Şişmanoğlu'ndan sonra takımın en skoreri 5 gol atan Kevin Mayi oldu. Kariyerinde Beşiktaş dahil Süper Lig'de yıllarca birçok kulüpte forma giyen yıldız futbolcunun sözleşmesi çıkış opsiyonlu olarak devam ediyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-05-23 12:43:33
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