Pamukkale’nin tanıtımına katkı sağlayacak ofis hizmete açıldı

Pamukkale Belediyesi tarafından hem ilçe hem de il turizmine büyük bir değer daha kazandırıldı. Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı girişinde bulunan “Pamukkale Belediyesi Turizm Merkezi”nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Pamukkale Belediyesi, turizm adına yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Turizm için bugüne kadar birçok önemli projeyi hayata geçiren Pamukkale Belediyesi, Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı olan Seyir Tepesi Şehir Ormanı girişinde bulunan “Pamukkale Belediyesi Turizm Merkezi”nin yapımını tamamladı. “Pamukkale Belediyesi Turizm Merkezi”nin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.



“Denizli’nin rotasını çıkardık”

Törende konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, turizm merkezinin kentin turizmine önemli destek sağlayacağını belirterek, “Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı olan Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nın hemen girişindeyiz. Seyir Tepesi projemiz en son Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden de ödülle takdir edildi. Hem yerli hem yabancı binlerce turisti buraya çekmeye başladık. Buradaki bu hareketliliği görünce kent turizmine katkı vermek için şehrimizin bütün güzelliklerini anlatmak istediğimiz bir bilgilendirme ofisi açmak istedik. Kısa sürede yapımını tamamladık. Tanıtım Merkezi’mizin içerisinde bulunan Kioks’ta Denizli’nin bütün rotasını çıkardık. Tanıtım Merkezimize gelen misafirlerimiz, bu şehre geldiğinde alışveriş için nerelere gidilmesi gerektiği rotası, tarihi yerlere nerelere gitmemiz gerektiğinin rotası her şeyiyle görebilecekler” dedi.



“Seyir tepesi, Denizli için önemli bir turizm değeri”

Pamukkale Belediyesi Turizm Merkezi’nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Denizli’nin her yönüyle Türkiye’nin en gözde şehirlerinden biri olduğunu ve Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nın da, Denizli için önemli bir turizm değeri olduğunu belirtti. Pamukkale Belediye Başkanımıza bu güzel eseri, projesi için teşekkür ediyorum diyen Nadir Alpaslan, “Burası Denizli’ye gelen insanlarımız için yol haritası olacak. Şehrin güzelliklerinin rotasının belirlenmiş olması gerçekten çok güzel olmuş. Denizli’miz turizmde büyük atılımlar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle Denizli’miz Türkiye’nin gözde şehirlerinden olma başarısını devam ettirmeye devam ediyor. Tabi Seyir Tepesi, Denizli’miz için çok önemli bir turizm değeri. Buraya gelen insanlarımızı, doğru bilgilendirmek, tüm şehri tanıtmak adına Pamukkale Belediyesi Turizm Merkezi çok güzel bir eser olarak ortaya konmuş. Turizm Merkezi’nin Denizli’mize ve Pamukkale’mize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, protokol üyelerini turizm merkezini gezdirerek, bilgilendirme yaptı. Başkan Örki, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a Pamukkale’de yetişen aromatik bitkilerin bulunduğu hediye sepeti takdim etti.

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