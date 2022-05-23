Denizli’de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 24, 25 ve 26 Mayıs’ta Pamukkale ve Merkezefendi ilçesinde bulunan mahallelerde su kesintisine gideceğini duyurdu.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalardan dolayı Pamukkale ve Merkezefendi ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek. Bu çerçevede, 24 Mayıs 2022 Salı günü 09.00 ila 19.00 saatleri arasında Merkezefendi ilçesinin Yenişehir Mahallesi’nde, 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü 09.00 ila 19.00 saatleri arasında Pamukkale İlçesinin Güzelköy Mahallesi’nde, 26 Mayıs 2022 Perşembe günü 09.00 ila 19.00 saatleri arasında Pamukkale İlçesinin Korucuk Mahallesi ile Merkezefendi ilçesinin Sümer ve Sevindik ve Sümer Mahalleleri’nde planlı su kesintisi yapılacağını bildirdi. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.

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