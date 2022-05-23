Denizli'de traktör devrildi: 2 ölü



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, girdiği virajda konttrolden çıkıp tarlaya devrilen traktördeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Eskihisar Mahallesi'ndeki evinden bugün saat 12.00 sıralarında Goncalı Mahallesi'ndeki tarlasına gitmek için yola çıkan Ceyhan Çetin (62) yönetimindeki 20 H 5062 plakalı traktör, virajda tarlaya devrildi. İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi traktörün altında kalan Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörün çamurluğunun üzerinde yolculuk yaptığı belirlenen Arif Çağlar (55) ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlar da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ceyhan Çetin'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-05-23 17:29:13



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