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Ezgiler 2 bin yıllık antik tiyatroda 1690 yıl sonra yeniden yankılandı Batı Tiyatrosu 1690 yıl sonra seyircisiyle buluştu 2200 yıllık Batı Tiyatrosu kapılarını ziyaretilere açtı

İHA

Ezgiler 2 bin yıllık antik tiyatroda 1690 yıl sonra yeniden yankılandı Batı Tiyatrosu 1690 yıl sonra seyircisiyle buluştu 2200 yıllık Batı Tiyatrosu kapılarını ziyaretilere açtı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle restorasyonu tamamlanan Laodikya Antik Kenti’ndeki 2200 yıllık Batı Tiyatrosu 1690 yıl sonra yeniden seyirciyle buluştu. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın verdiği açılış konserinde 15 bin kişilik tiyatro hınca hınç dolarken, Denizlililer Büyükşehir ile bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti, tarihi bir geceyi yaşadı. Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılında “Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor” projesi ile restorasyonunu tamamlanan 2200 yıllık Batı Tiyatrosu’nun açılışı yapıldı. 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın verdiği açılış konseri ile 1690 yıl sonra yeniden seyircisiyle buluştu.

Başkan Zolan, “Bugün heyecan duymamak mümkün değil”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, muhteşem bir gece yaşadıklarını belirterek, açılış programı davetine icabet eden tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Başkan Osman Zolan, “Gerçekten bugün heyecan duymamak mümkün değil. 2200 yıl önce inşa edilen Batı Tiyatrosu’nda sizlerle birlikteyiz. 1690 yıldır burada herhangi bir etkinlik yapılmamış. Depremler sonucu burası yıkılmıştı. Rahmetli iş insanı Esat Sivri ile merhum Mimar Cengiz Bektaş Bey Laodikya’yı hep Denizli’nin ve Ankara’nın gündemine taşımaya çalıştılar. Hak edene hakkını vermek gerekiyor” diye konuştu.

“Laodikya’ya sahip çıkıyoruz”
Vali Atik: “Çok ciddi emek sarf edildi”
Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, böylesi bir atmosferde bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Vali Atik, “Burada çok ciddi emek sarf edildi. Çok ciddi çalışmalar yapıldı. İyi ki bu eseri Denizli’mize kazandırdınız, bizleri bu konuda şevklendirdiniz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Demircan: “Asıl alkış Denizlililere”
Laodikya Antik Kenti’nin ayağa kalmasında büyük emekleri bulunana teşekkür eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da, şehirlerin ancak geçmiş birikimleri ve tarihleri ile var olabileceğini ifade etti. Demircan, "Asıl alkış buranın ruhu olan Denizlililere. Eğer bu ruh, duygu, heyecan burada olmasa ne bu fenomen yapı olurdu, ne de bu akşam buradaki muhteşem kalabalık hazır olurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2 tane temel konusu vardır. Birincisi, somut mirasımızı korumaktır. Somut miras işte bu antik şehirlerdir, tarihi mekanlardır, höyüklerdir" dedi. Anadolu`nun kendisinin bir kervansaray olduğunu belirten Demircan, "Bu dünyanın merkezi Anadolu`dur. Nerede bir medeniyet varsa, eğer kaynağını arıyorsak orası bizim memleketimizdir” ifadelerini kullandı.

Denizlililer Laodikya ile buluştu
Konuşmaların ardından emek verenlere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından plaket takdimi yapıldı. Daha sonra İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın sahne aldığı açılış konseri gerçekleştirildi. 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu’nu hınca hınç dolduran binlerce Denizlili muhteşem bir gece geçirdi. Öte yandan konser öncesi Laodikya Antik Kenti’ne akın eden Denizlililer, rehberler eşliğinde antik kent hakkında bilgi aldı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi, tarihi kentle buluştu.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı.

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