Pamukkale Belediyesi karasinekle mücadelesini sürdürüyor Pamukkale'de yaklaşık 2 bin 500 besihane ücretsiz olarak yapışkan ip uygulaması yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale Belediyesi karasinekle mücadelesini sürdürüyor Pamukkale'de yaklaşık 2 bin 500 besihane ücretsiz olarak yapışkan ip uygulaması yapılıyor

İHA

Pamukkale Belediyesi karasinekle mücadelesini sürdürüyor Pamukkale'de yaklaşık 2 bin 500 besihane ücretsiz olarak yapışkan ip uygulaması yapılıyor

Pamukkale Belediyesi’nin yıllardır devam ettirilen ve ödüllü projelerinden olan Karasinekle İpli Mücadele çalışmaları sürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçe halkımıza A’dan Z’ye tüm hizmetlerimizde en iyisini yapma gayretini gösterirken devamlılık arz etmesini de önemsiyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, Karasinekle mücadelesinde Türkiye’de ender şehirlerde uygulanan yapışkan ip uygulamasıyla ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. İlçe de Pamukkale Belediyesi tarafından yıllardır uygulanan karasinekle yapışkan iple mücadele, 2021 yılının Kasım ayında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin “2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda Sağlıkçı Çevre kategorisinde jüri özel ödülüne layık görülmüştü. Karasinekle Mücadeleye Çevreci Yaklaşım” projesi tamamen çevre ve hayvan dostu bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Karasinekle mücadelede kimyasal içermeyen, çevreye ve hayvanlara zarar vermeyen yer altı ve yer üstü kaynaklarının kirliliğinin önüne geçen yapışkan ip uygulaması, Pamukkale’de hayvancılıkla uğraşan besihane sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

"Karasinekle mücadeleye ücretsiz destek vermeye devam ediyoruz"
Pamukkale Belediyesi’nin tarım ve hayvancılıkla uğraşan besicilere, daha sağlıklı, yüksek verimli, kaliteli üretim yapabilmeleri için ücretsiz Veteriner Danışmanlık Hizmeti de devam ederken, periyodik olarak 10 günde bir besihanede karasinek larvası ve ergin (uçkun) karasinek ilaçlamaları da aralıksız sürüyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün düzenli olarak devam ettirdiği uygulama, ilçede bulunan yaklaşık 2 bin 500 besihaneyi tek tek dolaşarak ücretsiz olarak yapışkan ip uygulaması yapıyor. Her yıl Nisan ayında başlayan mücadele çalışmaları Kasım ayının sonuna kadar sürdürülüyor ve ekipler bu aylarda 10 günde bir tüm besihaneleri dolaşarak ipleri yenileyerek, gübre atıklarının olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 61 mahalleye sahip ilçenin 31’inde vatandaşların tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirterek, “Turizmle adı ön plan çıkan Pamukkale’mizde tarım ve hayvancılıkta da ön planda. Tarım alanında kekik, lavanta, nar, ayva ile ünlü olan ilçemiz de hayvancılıkta ön plandadır. İlçe genelimizde, 2022 yılı rakamlarına göre yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvan, 38 bin civarında da süt üretimi sağlayan küçükbaş hayvan bulunuyor. Bu hayvan sayılarına göre de ilçemizde 2 bin 500’ü aşkın besihane işletmesi bulunuyor. Pamukkale Belediyesi olarak da, ilçe halkımıza en iyi hizmeti sunma noktasında, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından olan karasinekle mücadeleye ücretsiz destek vermeye devam ediyoruz. Hem çevre hem de hayvan dostu olan uygulamamızı sürdüreceğiz. Halkımızın her kesiminin olduğu gibi besicilikle uğraşan vatandaşlarımızın da her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz karar aşamasında
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Mehmet Uz karar aşamasında
Denizlispor’da olağanüstü kongre sesleri Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: “Haftaya kadar 15-20 milyon lira bulamazsak tüm kadro boşa çıkabilir”
YEREL HABERLER Denizlispor’da olağanüstü kongre sesleri Denizlispor ...
Pamukkale'de antik tiyatro 1690 yıl sonra tekrar halkla buluştu
YEREL HABERLER Pamukkale'de antik tiyatro 1690 yıl sonra tekrar ...
1700 yıllık kilisenin motifleri geleneksel yöntemlerle keçeyle işlendi
YEREL HABERLER 1700 yıllık kilisenin motifleri geleneksel ...
Ezgiler 2 bin yıllık antik tiyatroda 1690 yıl sonra yeniden yankılandı Batı Tiyatrosu 1690 yıl sonra seyircisiyle buluştu 2200 yıllık Batı Tiyatrosu kapılarını ziyaretilere açtı
YEREL HABERLER Ezgiler 2 bin yıllık antik tiyatroda 1690 yıl sonra ...
Depo olarak kullanılan ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Depo olarak kullanılan ev alevlere teslim oldu
Beşte beş yapan Dokuzkavaklar şampiyonu oldu Namağlup şampiyon Dokuzkavaklarspor, Denizli’yi Türkiye şampiyonasında temsil edecek
YEREL HABERLER Beşte beş yapan Dokuzkavaklar şampiyonu oldu Namağlup ...
Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık’ın oğlu görkemli bir düğünle evlendi.
YEREL HABERLER Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü Denizli Tekden ...
Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma açıldı
YEREL HABERLER Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma ...
42´nci Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri sempozyumu başladı
YEREL HABERLER 42´nci Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri ...
Başkan Zolan: “Laodikya’nın güzelliklerini ayağa kaldırdık”
YEREL HABERLER Başkan Zolan: “Laodikya’nın güzelliklerini ayağa ...
Çiftler en mutlu günlerini uygun fiyatlarla yaşayacaklar
YEREL HABERLER Çiftler en mutlu günlerini uygun fiyatlarla ...
PAÜ’de yöresel lezzetler tadıldı
YEREL HABERLER PAÜ’de yöresel lezzetler tadıldı
Denizli'de traktör devrildi: 2 ölü
YEREL HABERLER Denizli'de traktör devrildi: 2 ölü
Denizli’de su kesintisi
YEREL HABERLER Denizli’de su kesintisi
Pamukkale’nin tanıtımına katkı sağlayacak ofis hizmete açıldı
YEREL HABERLER Pamukkale’nin tanıtımına katkı sağlayacak ofis ...
Satranç Türkiye şampiyonası Denizli'de başlıyor
YEREL HABERLER Satranç Türkiye şampiyonası Denizli'de başlıyor
Denizli’de binlerce kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Denizli’de binlerce kaçak sigara ele geçirildi
Denizli’de artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında ele geçirilenler şok etti Denizli’de aranan 113 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de artan hırsızlık ve dolandırıcılık ...
Uyuşturucu taciri 17 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri 17 kişi tutuklandı
Denizli'de son 1 haftada 122 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de son 1 haftada 122 trafik kazası meydana ...
Arkeoloji dünyası Denizli'de buluştu 42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu başladı Başkan Zolan: “Laodikya kazılarında horoz ve tekstil çıktı” Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: “Eşi benzeri olmayan bir zenginlikte, bir miras üzerinde yaşamaktayız”
YEREL HABERLER Arkeoloji dünyası Denizli'de buluştu 42. Uluslararası ...
Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını kaybetti Acılı babanın “Yavrum sen beni nereye koydun gittin” feryatları yürekleri dağladı.
YEREL HABERLER Virajı alamayan traktördeki 2 çiftçi hayatını ...
Türkiye Dart Şampiyonasına Denizlili sporcular damga vurdu
YEREL HABERLER Türkiye Dart Şampiyonasına Denizlili sporcular damga ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.