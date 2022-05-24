Denizli´de krom madeninde göçük: 1 işçi mahsur

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DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı. Bölgeye giden ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.

Bugün saat 21.00 sıralarında Acıpayam ilçesinin Karaismailler mahallesindeki bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçinin kurtarılması için bölgeye giden ekipler çalışma başlattı. Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeninde bugün 21.00 sularında meydana gelen göçük sebebiyle 1 çalışanın göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi. 8DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli DENİZLİ,(DHA)

2022-05-24 23:01:29



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