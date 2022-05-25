Denizli´de krom madeninde göçük: 1 işçi öldü (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli´de krom madeninde göçük: 1 işçi öldü (2)

DHA

Denizli´de krom madeninde göçük: 1 işçi öldü (2)


CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Denizli'nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesindeki krom madeninde meydana gelen göçükte enkaz altından çıkarılan Ali Rıza Kut'un (40), hayatını kaybettiği belirlendi. Kut'un cansız bedeni hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan Krom Madeninde bugün saat: 21.20 sıralarında meydana gelen göçük olayı sebebiyle, devletimizin tüm imkanları ile arama ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde Ali Rıza Kut (40) isimli çalışana ulaşılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşımız kurtarılamayarak vefat etmiştir.
Meydana gelen olayda başkaca yaralanan veya vefat eden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır." (DHA)Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-05-25 00:10:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göçük altında kalan madenci hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Göçük altında kalan madenci hayatını kaybetti
Denizli´de krom madeninde göçük: 1 işçi mahsur
YEREL HABERLER Denizli´de krom madeninde göçük: 1 işçi mahsur
Krom madeninde göçük: 1 işçi mahsur kaldı
YEREL HABERLER Krom madeninde göçük: 1 işçi mahsur kaldı
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Göçük altında kalan işçi olup olmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.
YEREL HABERLER Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. ...
Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Merkezefendi'de başladı
YEREL HABERLER Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Merkezefendi'de ...
Bakan Yardımcısı Alpaslan’dan Büyükşehir’e övgü
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Alpaslan’dan Büyükşehir’e övgü
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz karar aşamasında
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Mehmet Uz karar aşamasında
Pamukkale Belediyesi karasinekle mücadelesini sürdürüyor Pamukkale'de yaklaşık 2 bin 500 besihane ücretsiz olarak yapışkan ip uygulaması yapılıyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi karasinekle mücadelesini ...
Diyetisyen ve Beslenme Danışmanlığı hizmeti başladı
YEREL HABERLER Diyetisyen ve Beslenme Danışmanlığı hizmeti başladı
Denizlispor’da olağanüstü kongre sesleri Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: “Haftaya kadar 15-20 milyon lira bulamazsak tüm kadro boşa çıkabilir”
YEREL HABERLER Denizlispor’da olağanüstü kongre sesleri Denizlispor ...
Pamukkale'de antik tiyatro 1690 yıl sonra tekrar halkla buluştu
YEREL HABERLER Pamukkale'de antik tiyatro 1690 yıl sonra tekrar ...
1700 yıllık kilisenin motifleri geleneksel yöntemlerle keçeyle işlendi
YEREL HABERLER 1700 yıllık kilisenin motifleri geleneksel ...
Ezgiler 2 bin yıllık antik tiyatroda 1690 yıl sonra yeniden yankılandı Batı Tiyatrosu 1690 yıl sonra seyircisiyle buluştu 2200 yıllık Batı Tiyatrosu kapılarını ziyaretilere açtı
YEREL HABERLER Ezgiler 2 bin yıllık antik tiyatroda 1690 yıl sonra ...
Depo olarak kullanılan ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Depo olarak kullanılan ev alevlere teslim oldu
Beşte beş yapan Dokuzkavaklar şampiyonu oldu Namağlup şampiyon Dokuzkavaklarspor, Denizli’yi Türkiye şampiyonasında temsil edecek
YEREL HABERLER Beşte beş yapan Dokuzkavaklar şampiyonu oldu Namağlup ...
Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık’ın oğlu görkemli bir düğünle evlendi.
YEREL HABERLER Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü Denizli Tekden ...
Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma açıldı
YEREL HABERLER Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma ...
42´nci Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri sempozyumu başladı
YEREL HABERLER 42´nci Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri ...
Başkan Zolan: “Laodikya’nın güzelliklerini ayağa kaldırdık”
YEREL HABERLER Başkan Zolan: “Laodikya’nın güzelliklerini ayağa ...
Çiftler en mutlu günlerini uygun fiyatlarla yaşayacaklar
YEREL HABERLER Çiftler en mutlu günlerini uygun fiyatlarla ...
PAÜ’de yöresel lezzetler tadıldı
YEREL HABERLER PAÜ’de yöresel lezzetler tadıldı
Denizli'de traktör devrildi: 2 ölü
YEREL HABERLER Denizli'de traktör devrildi: 2 ölü
Denizli’de su kesintisi
YEREL HABERLER Denizli’de su kesintisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.