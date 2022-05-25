Denizli´de krom madeninde göçük: 1 işçi öldü (2)



CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesindeki krom madeninde meydana gelen göçükte enkaz altından çıkarılan Ali Rıza Kut'un (40), hayatını kaybettiği belirlendi. Kut'un cansız bedeni hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan Krom Madeninde bugün saat: 21.20 sıralarında meydana gelen göçük olayı sebebiyle, devletimizin tüm imkanları ile arama ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde Ali Rıza Kut (40) isimli çalışana ulaşılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşımız kurtarılamayarak vefat etmiştir.

Meydana gelen olayda başkaca yaralanan veya vefat eden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır." (DHA)Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-05-25 00:10:01



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