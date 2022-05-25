İş dünyasındaki hedefler liderlik konferansında ele alındı

– Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İşletme Topluluğu tarafından dokuzuncusu düzenlenen ‘İş Dünyasında Hedef Girişimcilik ve Liderlik Konferansı’ iş dünyasının önemli isimlerini gelecek planlarını yapan öğrencilerle bir araya getirdi.



PAÜ İşletme Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ‘İş Dünyasında Hedef Girişimcilik ve Liderlik’ etkinliği Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Konferansa PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt, Rektör Danışmanı Süleyman Kocasert ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ile sektörün önemli markalarının temsilcileri katıldı.



İşletme Topluluğu’nun hazırladığı tanıtım filminin sunumu ile başlayan konferans, PAÜ Rektör Yardımcısı ve Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kısaç’ın konuşması ile devam etti. Kısaç konuşmasında “Psikoloji Bölümü Başkanı olarak söylemeliyim ki girişimcilik ve liderlik kavramları insan hayatında oldukça önemli kavramlardır. Girişimcilik; cesaret, yenilikçilik ve hedef odaklı olmayı gerektirir. Bu nedenle, bu alanlarda çocuk yaştan başlayarak eğitimler verilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.



Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı ve İşletme Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Sabahat Bayrak Kök de “Ben bugün sizin size yön vermesini istiyorum” diyerek başladı. Değerler asimetrisine vurgu yapan Kök, kavramların gün geçtikçe dönüştüğüne dikkat çekti. Kök, yalnızlık çağı kavramına da değinerek günümüzde insanların kendinden bile kaçtığına dikkat çekti. “İnsanlar, güvensiz, umutsuz, pes eden, korkan, kaçan bir hale geldi. Başarı mutsuzluk ortamında yeşermez, mutluluk da ancak sağlıklı bir ortamda gerçekleşir. Hakiki başarı isteyerek sorumluluk almaktır” diyen Kök, sorumluluk bilinci ve etik konularına vurgu yaparak konuşmasını sonlandırdı.



Etkinliğe konuk olan ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev ise, operanın tarihçesinden ve opera sanatçısı olmanın zorluklarından söz etti. Aysev, kariyer yolculuğunu paylaşarak hayatta her şeyin mümkün olabildiğini belirtti. Katılımcılara “Eğer bir ürünün varsa onu sakın saklama, tüm kitleye duyur, ilan et” diyen Aysev, “Her şeyi inanarak yapın, kendinize olan inancınızı ve sevginizi yitirmeyin” sözleriyle gençlere tavsiyelerde bulundu.

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