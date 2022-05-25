İş dünyasındaki hedefler liderlik konferansında ele alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş dünyasındaki hedefler liderlik konferansında ele alındı

İHA

İş dünyasındaki hedefler liderlik konferansında ele alındı

– Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İşletme Topluluğu tarafından dokuzuncusu düzenlenen ‘İş Dünyasında Hedef Girişimcilik ve Liderlik Konferansı’ iş dünyasının önemli isimlerini gelecek planlarını yapan öğrencilerle bir araya getirdi.

PAÜ İşletme Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ‘İş Dünyasında Hedef Girişimcilik ve Liderlik’ etkinliği Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Konferansa PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt, Rektör Danışmanı Süleyman Kocasert ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ile sektörün önemli markalarının temsilcileri katıldı.

İşletme Topluluğu’nun hazırladığı tanıtım filminin sunumu ile başlayan konferans, PAÜ Rektör Yardımcısı ve Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kısaç’ın konuşması ile devam etti. Kısaç konuşmasında “Psikoloji Bölümü Başkanı olarak söylemeliyim ki girişimcilik ve liderlik kavramları insan hayatında oldukça önemli kavramlardır. Girişimcilik; cesaret, yenilikçilik ve hedef odaklı olmayı gerektirir. Bu nedenle, bu alanlarda çocuk yaştan başlayarak eğitimler verilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı ve İşletme Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Sabahat Bayrak Kök de “Ben bugün sizin size yön vermesini istiyorum” diyerek başladı. Değerler asimetrisine vurgu yapan Kök, kavramların gün geçtikçe dönüştüğüne dikkat çekti. Kök, yalnızlık çağı kavramına da değinerek günümüzde insanların kendinden bile kaçtığına dikkat çekti. “İnsanlar, güvensiz, umutsuz, pes eden, korkan, kaçan bir hale geldi. Başarı mutsuzluk ortamında yeşermez, mutluluk da ancak sağlıklı bir ortamda gerçekleşir. Hakiki başarı isteyerek sorumluluk almaktır” diyen Kök, sorumluluk bilinci ve etik konularına vurgu yaparak konuşmasını sonlandırdı.

Etkinliğe konuk olan ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev ise, operanın tarihçesinden ve opera sanatçısı olmanın zorluklarından söz etti. Aysev, kariyer yolculuğunu paylaşarak hayatta her şeyin mümkün olabildiğini belirtti. Katılımcılara “Eğer bir ürünün varsa onu sakın saklama, tüm kitleye duyur, ilan et” diyen Aysev, “Her şeyi inanarak yapın, kendinize olan inancınızı ve sevginizi yitirmeyin” sözleriyle gençlere tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mobil haberleşme sistemleri için veri analizi yapılacak projeye destek
YEREL HABERLER Mobil haberleşme sistemleri için veri analizi ...
Maden ocağındaki göçükten dram çıktı Göçükte hayatını kaybeden operatörden geriye birisi yeni doğmuş 6 yetim çocuk kaldı
YEREL HABERLER Maden ocağındaki göçükten dram çıktı Göçükte hayatını ...
DENİZLİ'DE KROM MADENİNDE GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (3)
YEREL HABERLER DENİZLİ'DE KROM MADENİNDE GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (3)
Denizli'de krom madeninde göçük: 1 işçi öldü (3)
YEREL HABERLER Denizli'de krom madeninde göçük: 1 işçi öldü (3)
16 madencinin canını kurtardığı göçükte operatör hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 16 madencinin canını kurtardığı göçükte operatör ...
Denizli´de krom madeninde göçük: 1 işçi öldü (2)
YEREL HABERLER Denizli´de krom madeninde göçük: 1 işçi öldü (2)
Göçük altında kalan madenci hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Göçük altında kalan madenci hayatını kaybetti
Denizli´de krom madeninde göçük: 1 işçi mahsur
YEREL HABERLER Denizli´de krom madeninde göçük: 1 işçi mahsur
Krom madeninde göçük: 1 işçi mahsur kaldı
YEREL HABERLER Krom madeninde göçük: 1 işçi mahsur kaldı
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Göçük altında kalan işçi olup olmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.
YEREL HABERLER Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. ...
Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Merkezefendi'de başladı
YEREL HABERLER Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Merkezefendi'de ...
Bakan Yardımcısı Alpaslan’dan Büyükşehir’e övgü
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Alpaslan’dan Büyükşehir’e övgü
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz karar aşamasında
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Mehmet Uz karar aşamasında
Pamukkale Belediyesi karasinekle mücadelesini sürdürüyor Pamukkale'de yaklaşık 2 bin 500 besihane ücretsiz olarak yapışkan ip uygulaması yapılıyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi karasinekle mücadelesini ...
Diyetisyen ve Beslenme Danışmanlığı hizmeti başladı
YEREL HABERLER Diyetisyen ve Beslenme Danışmanlığı hizmeti başladı
Denizlispor’da olağanüstü kongre sesleri Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: “Haftaya kadar 15-20 milyon lira bulamazsak tüm kadro boşa çıkabilir”
YEREL HABERLER Denizlispor’da olağanüstü kongre sesleri Denizlispor ...
Pamukkale'de antik tiyatro 1690 yıl sonra tekrar halkla buluştu
YEREL HABERLER Pamukkale'de antik tiyatro 1690 yıl sonra tekrar ...
1700 yıllık kilisenin motifleri geleneksel yöntemlerle keçeyle işlendi
YEREL HABERLER 1700 yıllık kilisenin motifleri geleneksel ...
Ezgiler 2 bin yıllık antik tiyatroda 1690 yıl sonra yeniden yankılandı Batı Tiyatrosu 1690 yıl sonra seyircisiyle buluştu 2200 yıllık Batı Tiyatrosu kapılarını ziyaretilere açtı
YEREL HABERLER Ezgiler 2 bin yıllık antik tiyatroda 1690 yıl sonra ...
Depo olarak kullanılan ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Depo olarak kullanılan ev alevlere teslim oldu
Beşte beş yapan Dokuzkavaklar şampiyonu oldu Namağlup şampiyon Dokuzkavaklarspor, Denizli’yi Türkiye şampiyonasında temsil edecek
YEREL HABERLER Beşte beş yapan Dokuzkavaklar şampiyonu oldu Namağlup ...
Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık’ın oğlu görkemli bir düğünle evlendi.
YEREL HABERLER Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü Denizli Tekden ...
Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma açıldı
YEREL HABERLER Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.