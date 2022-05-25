Otomotiv sektöründe antibakteriyel kauçuk talebini karşılayacak proje

Pamukkale Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisinin destek almaya hak kazanan projesiyle otomotiv sektöründeki antibakteriyel kauçuk talebinin karşılanması hedefleniyor.



Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Oğuzhan Nalbant'ın “Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği” çerçevesinde hazırladığı proje, desteklenmeye hak kazandı. Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Akın Şahbaz’ın akademik danışmanlığı ile kauçuk fabrikası yetkilisi İsmail Yılmaz Aktekin sanayi danışmanlığında hazırlanan “Yeşil Sentez ile Elde Edilen Gümüş Nanoparçacıkların Otomotiv Sektöründe Kullanımı ile Kauçuk Ürünlere Antibakteriyel Özellik Kazandırılması ve FizikoMekanik Özelliklerin İyileştirilmesi” adlı proje, desteklenmeye uygun bulunarak büyük bir başarıya imza attı.



Çalışmanın detaylarını anlatan proje danışmanı Dr. Deniz Akın Şahbaz, “Günümüzde Covid19 salgın hastalığının ortaya çıkmasıyla beraber antibakteriyel ürünlere olan ilgi de artmıştır. Bu çalışma otomotiv sektöründe kullanılan kauçuk ürünlerde oluşabilecek bu talebi karşılamaya yönelik olacaktır. Gümüş nanoparçacıkların kauçuk hamur karışımları içerisinde kullanımı ile kauçuk ürünlere hem antibakteriyel özellik kazandırılması hem de ürünlerin fizikomekanik özelliklerinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Proje çalışmaları ile istenilen sonuçlara ulaşıldığı takdirde antibakteriyel özelliklere sahip, çevre dostu, inovatif kauçuk ürünler geliştirilecektir” dedi.

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