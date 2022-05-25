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Ciltte sıcakla birlikte ortaya çıkan lekeler şikayetlere neden oluyor Egekent Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Osman Aydın: “Havaların ısınmasıyla ciltte oluşan lekeler konusunda şikayetlerde artma meydana geliyor”

İHA

Ciltte sıcakla birlikte ortaya çıkan lekeler şikayetlere neden oluyor Egekent Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Osman Aydın: “Havaların ısınmasıyla ciltte oluşan lekeler konusunda şikayetlerde artma meydana geliyor”

Denizli Özel Egekent Hastanesi Cildiye Uzmanı Uzm. Dr. Osman Aydın, havaların ısınmasıyla birlikte ciltte lekelenmelerin görülebildiğini belirterek; “Yaz aylarının gelmesiyle beraber güneş ışınlarına fazla maruz kalınması sonucu ciltte oluşan lekelerden dolayı şikayetlerde artma meydana geliyor” dedi.

Cilt lekelerinin cilt güzelliğini olumsuz etkilediğini vurgulayan Egekent Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Osman Aydın, “Güneşin zararlı ışınlarına uzun süre maruz kalmak ciltte lekelere sebep olduğu için olumsuz bir görüntüye sebep olabiliyor. Deride kalıcı hale gelen lekeler, güneş ışınları ile daha da koyulaşabiliyor” diye konuştu.

“Güneşe çıkmadan önlem almakta fayda var”
Güneşe çıkmadan önce alınması gereken önlemlerden bahseden Uzm. Dr. Osman Aydın, “Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalınmaktan kaçınmalı. Güneşe çıkmadan en az yarım saat önce 30 faktörlü güneş kremi kullanılmasına özen gösterilmeli. Bu aynı zamanda kış mevsimi için de geçerli. Parfüm ya da kolonya gibi kimyasal içerikli ürünleri kullandıktan sonra vücudun o kısımlarını güneşten korumakta fayda var” şeklinde konuştu.

“Hamilelerin daha dikkatli olması gerekiyor”
Hamileleri cilt lekeleri konusunda ayrıyeten uyaran Uzm. Dr. Osman Aydın, şu önerilerde bulundu:
“Özellikle hamilelik döneminde cilt, leke oluşumuna açık hale geldiği için hamilelerin güneş ışınlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Şapka ve koruyucu kıyafetler giyilmeli; UV ışınlarına karşı koruyucu gözlük takılmalıdır”

“Leke oluşumu farklı sebeplerden de kaynaklanabilir”
Yaz döneminde artan cilt lekesi probleminin farklı nedenlerinin de olabileceğinden söz eden Uzm. Dr. Osman Aydın, şöyle konuştu:
“Her ne kadar güneş ışınları ile oluşan cilt lekesi sorunları fazla olsa da cilt lekelerinin farklı sebepleri olabilir. Genetik faktörler, hamilelik, kötü kozmetik ürünlerinin kullanımı, hormonal ilaçlar ve sivilceler de leke oluşumuna sebep olabilir. Yalnız sebep farklı olsa da bu lekelerinin güneş ışınlarına fazla maruz kalması, lekelerin koyulaşmasına sebep olabilmektedir”

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