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Kaparo yöntemiyle 40 kişiden 2 milyon TL dolandıran 3 şüpheli yakalandı 53 ayrı suçtan ve 23 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, balkondan atladı polise yakalandı

İHA

Kaparo yöntemiyle 40 kişiden 2 milyon TL dolandıran 3 şüpheli yakalandı 53 ayrı suçtan ve 23 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, balkondan atladı polise yakalandı

Türkiye’nin farklı illerinden konteynır almak isteyenleri kaparo yöntemiyle dolandıran çeteye yönelik Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli’de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Denizli’de operasyonda yakalanan 25 yaşındaki gencin 53 ayrı suçtan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Muğla ili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara’dan S.B. ve Sarkaya’nın Adapazarı ilçesinden F.A. isimli vatandaşların konteynır satın almak için ödedikleri kaparo paralarına el konulduğunu belirtilmesi üzerine yapılan araştırmada aynı yöntem ile yaklaşık 40 kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğince Marmaris Başsavcılığı koordinesinde projeli dosyada 3 ay teknik ve fiziki takip sonrası olayla ilgili 3 şüpheli belirlendi. M.B.,N.Y. ve A.G. isimli şüpheliler, Denizli ve Afyonkarahisar illerinde eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, 14 adet telefon, 8 adet banka kartı ve 4 adet sim kart ele geçirildi.

Denizli’de 53 ayrı suçtan ve 23 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yapılan operasyonda 25 yaşındaki M.B., ikamet aramasına gidildiği esnada balkondan atlayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası M.B., Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan M.B.’nin parmak izi tespitinde 53 ayrı dosyadan UYAP aranması ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.B. N.Y. ve A.G isimli biri kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Türkiye’de belirli zaman aralıkları ile farklı illerde konteynır satışı gerçekleştirmek için vatandaşlardan kaparo alan 3 şüpheli, 40 kişiden 2 milyon TL dolandırdığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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