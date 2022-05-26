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Denizli ekibi zorlu parkuru ikincilikle bitirdi Denizli ekibi, Çanakkale'de düzenlenen triatlon yarışlarından 2’ncilikle döndü

İHA

Denizli ekibi zorlu parkuru ikincilikle bitirdi Denizli ekibi, Çanakkale'de düzenlenen triatlon yarışlarından 2’ncilikle döndü

Çanakkale’de 12 takımdan 550 sporcunun katılımıyla düzenlenen uzun mesafe triatlon yarışlarına katılan Denizli ekibi, zorlu parkuru takım halinde 2’nci bitirerek büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Çanakkale Şehitliği içindeki parkurda gerçekleştirilen uzun mesafe triatlon yarışlarına, yurt içi ve yurt dışından 12 takımda yer alan 550 sporcu katıldı. Turnuvanın ikinci günü gerçekleştirilen uzun mesafe triatlon yarışında Denizli’yi yüzmede Emin Aydoğan, koşuda Halil Dirik ve bisiklette Ali Aktaş’tan oluşan takım temsil etti. Kabatepe açıklarında bekleyen ‘TCG Karabiga’ savaş gemisinden Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit'in verdiği start ile başlayan uzun mesafe triatlon yarışında, sporcular 2 bin 100 metre yüzdü, bisikletle 112 kilometre pedal çevirdi ve 23 kilometre koştu.

Denizli Gençlik Gücü takımından Emin Aydoğan yüzmede 2 bin 100 metrelik parkuru 35 dakika 46 saniyede, koşuda Halil Dirik 23 kilometrelik parkurda yapılan koşuyu 1 saat 35 dakika 13 saniyede, bisiklette ise Ali Aktaş 112 kilometrelik bisiklet parkurunu 3 saat 24 dakika 2 saniyede parkuru tamamladı. Denizli ekibi toplamda 5 saat 35 dakika ve 56 saniyede zorlu parkuru bitirerek ‘Erkekler bayrak’ kategorisinde 2’nci oldu. Denizli’nin ismini triatlonda da duyurmayı başaran ekip, ödülünü Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın elinden aldı.

Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, 2023'te bu etkinliği marka yarış haline getirmek için dünyanın en büyük organizasyon şirketlerinden biriyle anlaştıklarına dikkat çekti. Yalçınkaya, "Bu yılki yarışımızın standını savaş gemimizin sireniyle verdik. Bu dünya da bir ilkti. 900 kişilik cruise gemisiyle ön anlaşma yaptık. Bu da belki dünyada bir ilk olacak. İnsanları gemide konaklatacağız. Yer bulamayanların ihtiyaçlarını veya yabancı katılımcıların ihtiyaçlarını gidermek için böyle bir çözüme gideceğiz. Önümüzdeki sene burada 1500'ün üzerinde bir sporcuyla yarış yapmayı hedefledik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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