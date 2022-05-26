Denizlispor'da Aissati dönmeyecek

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DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da sezonun son haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından önce ayrılan İsmail Aissati'nin takıma dönmeyeceği öğrenildi. Hollanda'ya giden deneyimli oyuncunun yönetime dönmek istemediğini belirttiği ve alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesini talep ettiği vurgulandı. Futbol hayatına Hollanda'da devam etmek isteyen Aissati bu sezon 23 maça çıkıp 4 gol attı. Aissati, daha önce de 1'inci Lig ve Süper Lig'de 4 sezon Denizlispor'da forma giymişti.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-05-26 11:37:02



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