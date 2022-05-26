Denizli’de ani sıcaklık yükselişi bekleniliyor

Denizli'de yağışlı ve çok bulutlu seyreden hava koşullarının bugünden itibaren yerini yüksek sıcaklıklara bırakacağı bildirildi. Meteoroloji önümüzdeki günlerde beklenen ani sıcaklık yükselişlerine karşı vatandaşı uyardı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerine göre; Ege Bölgesinde yer alan başta Denizli başta olmak üzere çevre illerde 2629 Mayıs 2022 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üstünde seyretmesi bekleniyor.



26 Mayıs 2022 gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri üstünde seyredeceği ise tahmin ediliyor. Denizli’de havaların az bulutlu ve güneşli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise en yüksek 35, en düşük 38 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önemle arz ettiğini açıklayarak uyardı.

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