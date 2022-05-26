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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale’de vezneler hafta sonu açık olacak

İHA

Pamukkale’de vezneler hafta sonu açık olacak

Pamukkale Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan vergilerinin birinci taksit ödemelerinin son günü 31 Mayıs 2022 Salı günü olması nedeniyle yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların ödeme sürelerini kaçırmamaları için hafta sonu veznelerini açık tutacak. Vatandaşlar 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günleri 10.0016.00 saatleri arasında ödemelerini yapabilecek.

Her yıl iki ayrı dönemde ödenen Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi’nin birinci döneminin son ödeme tarihi bu yıl 31 Mayıs 2022 olarak belirlendi. Pamukkale Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerini kolaylaştırmak adına her ödeme döneminde olduğu gibi bu dönemde de birçok kolaylık sağlamaya devam ediyor. Pamukkaleli vatandaşlar, vergi ödemelerini YSE’deki ana hizmet binası, Atatürk Caddesi ve Deliktaş ek binalarında ki vezneler ile Gölemezli ve Gözler Mahallelerindeki veznelerden ödeme yapılabilirken, Tapu Kadastro Müdürlüğü’ndeki hizmet noktasından ve belediyeye gelmeden kolaylıkla www.pamukkale.bel.tr resmi web sitesinden de yapabiliyorlar. 61 mahalleye sahip Pamukkale ilçesinin merkeze uzak mahallelerinde hizmet veren gezici vezne, hafta içi her gün belirli saat aralıklarında mahalleleri gezerek, vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlıyor.

Ödemede taksit fırsatı
Pamukkale Belediyesi, vatandaşların vergi borçlarında ödeme kolaylığı da sağlıyor. Belediyeye gelmeden ödeme yapma imkanlarına rağmen Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yoğunluktan dolayı vergi ödemelerinde gecikme yaşamaması için hafta sonunda da veznelerini açık tutacak. 28 Mayıs 2022 Cumartesi ve 29 Mayıs 2022 Pazar günleri Pamukkale Belediyesi’nin YSE’deki ana hizmet binası, Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasındaki vezneler ile Deliktaş ek binalarında ki vezneler vatandaşların hizmetinde olacak. Vezneler hafta sonunda 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ödeme alacak.

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