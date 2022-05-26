Aydem'in öğretmen ve öğrencileri ilk inovasyon kampını gerçekleştirdi

Aydem Fen Lisesi Girişimcilik Kulübü danışman öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Denizli’nin ilk İnovasyon Kampı Caseafl’22 etkinliği gerçekleştirildi.



Denizli geneli okullardan 5’er kişilik 24 takımdan oluşan İnovasyon Kampına toplamda 120 öğrenci katıldı. Proje yönetimi ve geliştirmesi üzerine verilecek vaka çalışmalarının çözümü için katılımcılar üç gün süre ile çalışmalar gerçekleştirdi. Üç gün süren kampın sonunda jüri değerlendirmesinde dereceye giren takımlar ödüllendirildi. Ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Taşkın Osman Yıldız, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında “Girişimcilik, start up, inovatif fikirler artık çağımızın kelimeleri haline geldi. İlimiz, 2021 yılı YKS sonuçları başarı oranları baz alındığında Türkiye’de 4. Sırada yerini almıştır. Aydem Fen Lisesi Girişimcilik Topluluğuna ve üç günlük kamp süresi boyunca değerli bilgilerini öğrencilerimizle paylaşan katılımcılara gençlerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca; Aydem A.Ş’ye ve Aydem Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı’ya Denizli eğitimine vermiş olduğu destekler için teşekkür ediyorum” dedi.



Üç gün süren İnovasyon Kampına katılan birbirinden değerli konuşmacılar, öğrencilere tecrübe ve deneyimlerini aktardılar.

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