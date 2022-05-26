Başkan Erdoğan; “Denizli ve yatırımlarımız gibi DTO’da hızla büyüyor”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'nin, yeni yatırımlar almaya ve büyümeye devam ettiğini söyledi. Başkan Erdoğan, “Denizli'miz ve sektörlerimiz gibi Denizli Ticaret Odası olarak biz de hızla büyüyoruz. Geçen ay, 158 üye kaydettik. 4 ayda kaydettiğimiz üye sayısı, 600'e yaklaştı. Son 5 yılda, 162 yabancı ortaklı firma daha kazandık. Kentimizdeki yabancı sermayeli firma sayısı, 293’e ulaştı. Bu şirketlerdeki yabancı sermaye oranı ise yüzde 66’yı geçti” dedi.



DTO’nun mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Salih Sarıkaya’nın idaresinde yapıldı. Gündem görüşmelerinin ardından DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, meclis üyelerini, sosyoekonomik gelişmeler, sanayi, ticaret, ihracat ve sektörlerinin durumu, güncel ekonomik veriler, projeleri ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgilendirdi.



"Denizli olarak 155 ülkeye ihracat yaptık"

Başkan Erdoğan, Denizli’nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin verilerine göre, geçen ay 469 milyon 517 bin dolarlık ihracat yaptığını açıkladı. Erdoğan, “İhracatta bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 25,1’lik artış yakaladık. Yılın ilk 4 ayında ise 1 milyar 695 milyon 596 bin dolarlık ihracata ulaştık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8’lik bir artışa imza attık. Denizli olarak, yılın ilk 4 ayında 155 ülkeye ihracat yaptık. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 149 idi. İhracatımızda ilk üç ülke, sırasıyla İngiltere, ABD ve Almanya oldu. 4’üncü sıradaki İtalya’ya olan ihracatımızı bir önceki aya göre yüzde 6,08 arttırdık. Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatımız da geçen yılın aynı ayına göre nisanda yüzde 32,96; geçen yılın aynı dönemine göre ise yılın ilk 4 ayında yüzde 29,27 arttı. 4 aylık ihracatımızın yüzde 69,13’ü, Avrupa’ya yapıldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,88 artış ile hazır giyim ve konfeksiyon aylık ihracatımızdaki en büyük paya sahip sektör oldu. Oran olarak aylık en yüksek artış ise yüzde 39,35 ile tekstil ve hammaddeleri sektöründe yaşandı” dedi.



Mart ayındaki ithalat 216 milyon 299 bin Dolar

Başkan Erdoğan, ithalata dair verileri de duyurdu. Erdoğan, “Marttaki ithalat tutarımız, 216 milyon 299 bin Dolar. İthalatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 arttı. İlk 3 aylık dönemdeki artışın oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,54 oldu. Aylık ithalatımızda en yüksek tutara ulaşan ilk 3 ülke sırasıyla Rusya Federasyonu, Bulgaristan ve Hindistan oldu. 4’üncü sırada ise Çin yer aldı. En çok değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatında ithalat yaptık. Onu, tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi sektörü ile ana demir ve çelik imalatı izledi. Yılın ilk çeyreğine baktığımızda ise en yüksek ithalat tutarına ulaşan ülkeler sırasıyla Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Bulgaristan” diye konuştu.



“Nisan’ın sonu itibarıyla 19 bin 645 üyeye ulaştık”

Başkan Erdoğan konuşmasında, DTO’ya kayıtlı firma sayısının her geçen ay arttığına da dikkat çekti. Geçen ay 158 üye kaydettiklerini açıkladı. İlk 4 ayda DTO’ya üye olarak kaydettikleri firma sayısının ise 600’e yaklaştığını, yabancı sermayeli firma sayısının da 293’e ulaştığını vurguladı. Başkan Erdoğan, “Yabancı sermayeli firma sayısı 293. Denizli’de yabancı sermayeli firmalarda yabancı sermaye oranının yüzde 66’yı geçti. Yatırım teşvik sayısı arttı.

Senet ve çeklerdeki iyileşmemiz ülke ortalamasının üzerinde” dedi.

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