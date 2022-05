El emeği göz nuru eserlerini sergilediler

– Denizli’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde il genelindeki halk eğitim merkezleri kursiyerlerinin ürünlerinden oluşan sergi ziyarete açıldı.



Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü fuaye alanındaki sergi, Honaz Halk Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde il genelindeki halk eğitimi merkezi müdürlüklerinin de katkılarıyla düzenlendi. Serginin açılışına Honaz Kaymakamı Hamit Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Honaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Duran, halk eğitimi merkezleri müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.



Serginin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “Örgün eğitim çatısı altında faaliyetlerimizi sürdürürken bu sisteme dâhil olmayan ancak kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımız için de hayat boyu öğrenme faaliyetlerimiz tüm hızıyla sürüyor. 20212022 eğitim öğretim yılı içerisinde yıl boyunca birçok kursiyerimize birçok alanda kurslar verdik. Kadın istihdamı da dâhil olmak üzere herhangi bir meslek grubu için vatandaşlarımızın koluna altın bileziği kazandırmak gayesiyle yıl boyunca çalışmalarımız oluyor. Bu çalışmaların ürünlerini de Haziran ayının 2. haftasına kadar sürecek olan Hayat Boyu Öğrenme Haftasında sergileme fırsatı buluyoruz. Bugün müdürlüğümüz fuaye alanında açılışı yapılan sergimiz yıl boyunca kursiyerlerimizin ürettiği ürünlerin yalnızca küçük bir bölümünü içeriyor. Bizler bu çalışmaları yaparken yerel yönetimler, müftülükler ve çeşitli sivil toplum örgütleri olmak üzere birçok farklı kurum ve kuruluşla iç içe olduk. Bunu sağlarken amacımız; eğitimin yalnızca okul çatısı altında değil her yerde olabileceğine vurgu yapmaktı. Eğitim üretim istihdam üçgeninin her bir ayağına önemli projelerle destek veriyoruz. Tıpkı meslek liselerimizde eticarete verdiğimiz önem gibi Halk Eğitim Merkezlerimizde üretilen ürünlerin de satışını eticaret sitelerinde gerçekleştiriyoruz” dedi.



Hayat Boyu Eğitim, beşikten mezara kadar eğitim ilkesinden hareketle tüm bireylere hizmet vermeyi kendine amaç ediniyor. Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında 7’den 77’ye her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenleniyor. Gün boyu ziyarete açık olan sergide; kağıt, rölyef, makrome ürünler, taş boyama sanatı, su kabağı işlemeciliği, deri işlemeciliği, geri dönüşüm malzemelerinden ürünler, tezhip ve minyatür sanatı, cura ve bağlama, hasır sepet, ahşap boyama, ahşap işçiliği, fıçı, tel kırma, kumaş işleme ürünleri sergileniyor.



2022 Mayıs ayı itibariyle Denizli ili genelinde 4 bin 683 adet farklı alanlarda Hayat Boyu Öğrenme Kursu açıldığı ve bu kurslara 107 bin 632 kursiyerin katılım gösterdiği belirtildi.

