Baraj ve göllerde güvenliği jandarmaya sağlayacak

Denizli’de bulunan nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü ile Adıgüzel Baraj Gölündeki güvelik, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çivril Asayiş Bot Timi tarafından sağlayacak.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere oluşturulan Çivril Jandarma Asayiş Bot Timi, aktif olarak görevine başladı. 4 kişiden oluşan bot timi, Çivril ilçesinde bulunan 73 bin metrekare yüzölçümüne sahip Işıklı Gölü ile Güney ilçesinde bulunan 25 bin 900 metrekare yüzölçümüne sahip Adıgüzel Baraj Gölünde güvenliği sağlayacak.



Çivril Jandarma Asayiş Bot Timi, ilk görevine dingin suları ve doğal güzelliği ile ziyaretçilerine her mevsim görsel şölen sunan Işıklı Gölü'nde başladı. Yaşana bilinecek kaçak avcılık ve kazalar ile diğer olumsuzluklara müdahale etmek için eğitim alan 4 kişilik tim, devriye görevi gerçekleştirdi.



14 kişi kapasiteli 6 metre uzunluğundaki botla gerçekleştirilen denetimlerin, aralıksız olarak sürdürülerek ziyaretçiler ile su kaynaklarından faydalanan bölge halkının güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

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