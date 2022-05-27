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Mühendis çift mesleklerini bırakıp çilek serası kurdu Mesleklerini bırakıp çilek üreticisi olan mühendis çift, ilk hasadını aldı

İHA

Mühendis çift mesleklerini bırakıp çilek serası kurdu Mesleklerini bırakıp çilek üreticisi olan mühendis çift, ilk hasadını aldı

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan elektronik mühendisi Müjgan Köklü Sezmiş ve eşi Hakan Sezmiş, yıllardır yaptıkları mesleklerini bırakıp topraksız tarıma yönelerek çilek serası kurdu. 6,5 dönümlük alanda çilek üretimi yaparak geçimini sağlayan çifti, hedeflerini bölgede hem üretimi hem de istihdamı artırmak olarak açıkladı.

İzmir’de bulunan bir şirkette uzun yıllar çalışan elektronik mühendisleri Müjgan Köklü Sezmiş ve eşi Hakan Sezmiş çifti, mesleklerini bırakıp memleketleri Buldan’a yerleşti. İlçede bulunan topraksız sera üretimine merak saran Sezmiş çifti, çilek serası kurmaya karar verdi. Şimdilerde sevdikleri mesleği yapan Sezmiş çifti, 6,5 dönüm kapalı alan üzerinde çilek üretmeye başladı. Geçen yıl Ekim'de seraya ilk fidesini diken Sezmiş çifti, Mayıs ayında ilk hasadını almaya başladı. Uzun süredir çilek serasında ilk hasatlarını yapmayı bekleyen ve bunun mutluluğunu yaşayan Sezmiş çiftinin şimdiki hedefleri ise bölge de hem üretimi hem de istihdamı artırmak.

“Topraksız tarımda üretimi tercih ediyoruz”
Eşiyle birlikte elektronik mühendisliğini bırakan Müjgan Köklü Sezmiş, çilek üretiminde iç piyasa yoğun talep gördüklerini belirterek, “Eşimle birlikte uzun yıllar elektronik mühendisliği yaptıktan sonra sera yatırımı yaparak çilek üretimi yapmaya karar verdik. Buldan’a taşındıktan sonra geçen yıl Mayıs ayında seramızı kurmaya başladık. Ekim ayında fidelerimizi diktik. Mart ayının başlarında üretimimiz başladı. Nötr ve kısa gün cinsi çileklerimiz var. İç piyasada yoğun ilgi görüyoruz. Çilek katma değeri yüksek ve dönemsel olmayan bir ürün olmasının yanı sıra Buldan şartlarına da çok uygun. Topraksız tarımda üretimi tercih ediyoruz. Çok keyifli bir iş yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde sera yatırımlarına devam ederek bölgemizde hem üretimi hem de istihdamı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Üretimden çok memnunuz”
Eşi ile birlikte yoğun ve yorucu bir dönem geçirdiklerini belirten elektronik mühendisi Hakan Sezmiş ise“İşletmemizde otomatik sistem sulama yapıyoruz. Şu anda altı buçuk dönüm kapalı seramızda yüz on bin fidemizden, fide başına yaklaşık beş yüz gram çilek yetiştiriyoruz. Biz burada topraksız üretim yaparken kullandığımız tarım ilaçlarının çilek üretimine uygunluğuna bakarak kullanıyoruz. Lisanslı fide kullanıyoruz. Raf sisteminde tek sıra raf üzerine kurduk. Daha fazla güneş ışığından faydalanmasını sağladık. Üretimden çok memnunuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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