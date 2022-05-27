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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DESKİ'den 11. kan bağışı kampanyası

İHA

DESKİ'den 11. kan bağışı kampanyası

Denizli'de yaptığı altyapı yatırımlarıyla rekorlar kıran Büyükşehir Belediyesi DESKİ, geleneksel olarak düzenlediği kan bağışı kampanyasında 11'e ulaştı. Büyükşehir DESKİ sağlıklı tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki alt yapı çalışmalarının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine de destek olmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Denizli Kan Bağışı Merkezi 11. kez kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, DESKİ personeli ile vatandaşlar katıldı. Kampanyaya Büyükşehir DESKİ çalışanları yoğun ilgi gösterirken, 11. kez düzenlenen kan bağışı kampanyasının önümüzdeki süreçte de sürdürüleceği ifade edildi.

Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır
Kampanyaya destek vererek kan bağışında bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Büyükşehir DESKİ'nin sosyal sorumluluk projelerinin her zaman yanında olduğunu söyledi. Kampanyaya destek veren Büyükşehir DESKİ personeline, vatandaşlara ve Türk Kızılayı Denizli Kan Bağışı Merkezi çalışanlarına teşekkür eden Türlü, sağlıklı her vatandaşın kan bağışında bulunarak bir hayatı kurtarabileceğini "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır" sloganıyla hareket eden Türk Kızılayı’na her zaman destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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