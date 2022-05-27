Merkezefendi'de kitap günleri için özel servis

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ve 27 Mayıs5 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan Kitap Günleri'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için özel servis kaldırılacak.



Sosyal ve kültürel etkinliklerine devam eden Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Kitap Günleri’ bugün başladı. Sinan Meydan, Nebil Özgentürk, Sedef Kabaş, Murat Ağırel, Saygı Öztürk, Ercan Kesal, Işık Öğütcü, Yavuz Selim Demirağ, Şükran Kozalı, Özlem Gürses, Sema Soykan ve Emin Çapa gibi isimlerin yer alacağı ve 10 gün boyunca devam edecek etkinliğe vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Merkezefendi Belediyesi tarafından servis kaldırılacak. Servisler, 27 Mayıs5 Haziran tarihleri arasında "Pamukkale Üniversitesi, Forum Çamlık"; "Sümer Park, Delikliçınar Meydanı, Çatalçeşme"; "Hilal Cami, Albayrak Meydanı, Adalet Parkı" olmak üzere üç ana güzergahta çalışacak. Servis araçları 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 ve 19.00 saatlerinde hareket edecek. Servis araçları Merkezefendi Kültür Merkezi’nden ilk hareket noktalarına geri dönecek.

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